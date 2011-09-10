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Politika

Kılıçdaroğlu: Başarılı dış politika bu mu ANKARA (A.A)

10 Eylül 2011 19:41

-Kılıçdaroğlu: Başarılı dış politika bu mu ANKARA (A.A) - 10.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İran ve Suriye İsrail'e düşmandı. Şimdi İran, Suriye ve İsrail, Türkiye'ye düşman. Başarılı dış politika bu mu'' ifadelerini kullandı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Twitter'deki hesabından hükemetin dış politikasını eleştirdi.  Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''İran ve Suriye İsrail'e düşmandı. Şimdi İran, Suriye ve İsrail, Türkiye'ye düşman. Başarılı dış politika bu mu? Dost değil, daha fazla düşman kazanmak mı?''

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