Kılıçdaroğlu: Barışa her koşulda destek vermeye hazırız

TBMM'de MHP ve BDP grup toplantılarının ardından ana muhalefet partisi CHP grubu toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında süreci değerlendiriyor.

Kılıçdaroğlu konuşmasına 2013 için dilekleri ile başladı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bazı bölümler:

Biz barışa ve umuda her koşulda destek vermeye hazırız. Yeter ki bu ülkede barış huzur olsun. İstediğimiz bu.

Bu dilekleri yaptım ama Zonguldak’ta kara bir haber geldi dün akşam saatlerinde, 8 işçimiz yaşamlarını yitirdiler. Biliyorsunuz defalarca iş kazası konusunda grubumuzun dikkatini çekmiştim. Ölümlerde birinci, dünyada üçüncüyüz. Yerin altında çalışıyor bu insanlar. Yolsuzluk yapmıyorlar, hırsızlık yapmıyorlar, alın terleriyle çalışıyorlar. Bunların güvenliğini sağlamak hükümetin yetkisindedir. Nasıl oluyor da bu insanlarımızın güvenliği sağlanıyor. Türkiye’yi neredeyse işçi mezarlığına döndürdük. Terörden çok daha fazla insan kaybımız iş kazalarında oluyor.

Neden önlem almıyoruz? Bakınız bu iş yerinde bundan birkaç yıl önce yine kaza olmuş 30’a yakın işçimiz hayatını kaybetmişti. Başbakan, ‘bu işe giriyorsak kaderi budur’ demişti. Biz kabul etmedik. Avrupa’da İngiltere’de ABD’de olmuyor da niçin Türkiye’de oluyor?

Sonra bakan gitti ‘efendim çok güzel öldüler’ dedi. Siyaset sorumluluk ister. Sorumlulukla yola çıkacaksınız siz.

Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nu Sayıştay denetledi. Raporun 80. sayfasında bakın ne yazıyor. Üç ayrı kurum denetim yapıyor. Denetim sonucu:

“Firma iş yerlerinde yapılan denetimler sonucu, düzenledikleri raporlardan firmanın iş güvenliğine yönelik alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmediği, vahim bir olayla karşılaşılmadığı tamamen tesadüftür”

Ben söylemiyorum arkadaşlar, 8 işçimiz ne olacak şimdi? Bu raporun 82. Sayfasında bu işçilerin çalıştığı madende neler eksikmiş?

Birincisi şu: “çok sayıda yazılı sözlü uyarıda bulunulmasına rağmen madenci baş lambalarının kullanılmadığı,” Kullanmam diyor, işçinin hayatı onu da geçiniz diyor.

İkinci sorun: Kömüre iki metre yaklaşıldığının tespit edilmesine rağmen arında ilerleme yapıldığı” diyor. Metan gazıymış geçin diyor.

Üçüncü konu: Enerji kablolarının patlamaya hazır şekilde eklemeler yapılıp uçlarının açık bırakıldı. Sekiz ayrı tutanak düzenleniyor, onlarca rapor var bu iş yeriyle ilgili olarak.

Bugün gazetelerde bir fotoğraf var, çocuk soruyor ‘babam nerede’ bu aile dramını hangi siyasetçi görmezden gelebilir?