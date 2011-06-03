-KILIÇDAROĞLU: BARIŞ VE HUZURU SAĞLAYACAĞIZ SİLOPİ (A.A) - 03.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Biz bu ülkede barışı ve huzuru sağlamaya kararlıyız'' dedi. Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları sırasında kullandığı helikopterin arızalanması nedeniyle 26 Mayıs'ta iptal ettiği Silopi mitingini yaptı. Batman'daki mitingin ardından helikopterle geldiği Silopi'de, 2. Cadde'de toplanan halka hitap eden Kılıçdaroğlu, terörü önlemeye kararlı olduklarını söyledi. ''Recep Bey diyor ki 'Sivas'ın ötesine gidemiyorsunuz.' Sanki Sivas'ın ötesinde başka insanlar yaşıyor. Sivas'ın ötesi de bizim, Sivas'ın öbür tarafı da'' diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Biz bu ülkede barışı ve huzuru sağlamaya kararlıyız. Terörün artmasını önlemeye kararlıyız. Herkesin işi aşı olsun. Biz bunu yapmaya kararlıyız. Bu ülkede hiç kimse ama hiç kimse düşüncelerinden dolayı mahkum olmayacak. Herkese ama ve herkese düşüncesinden ötürü, inancından, kimliğinden ötürü saygı duyacağız. Saygı duymayı da görev bileceğiz.'' Öncelikli olarak ülkeye demokrasi ve özgürlük getireceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Hani diyorlardı ya 'biz 12 Eylül'e karşıyız' diye. 12 Eylül'ün ürünü olan bir parti 12 Eylül'e karşı olabilir mi? Bunlar 12 Eylül ürünü bir parti. 12 Eylül'de AK Parti yöneticileri bir bedel ödedi mi? Bakın o dönemin OHAL yöneticilerine tamamı AK Parti'den milletvekili. Kalkmış diyorlar ki biz demokrasiyi getireceğiz. Demokrasiyi getiremezler. Dedik ki demokrasiyi mi getiriyorsun, mili iradeye mi saygılısın, gel yüzde 10 barajını kaldıralım. Geldiler mi? AK Parti geldi mi? Bunlar demokratik değil, halkı kandırıyorlar. Ben başka partiye oy vereceğim, beyefendi milletvekili çıkaracak. Sonra mecliste milletin iradesi diyecek. Biz o iradeyi kabul etmiyoruz. Milletin gerçek anlamda iradesi çıksın, yüzde 10 barajı kalksın.'' Bu ülkede herkesin faili meçhullerden şikayet ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''İnsansak, insana saygılıysak, demokrasiye, özgürlüklere inanıyorsak, bu ülkede faili meçhuller kalmamalı. Hepsini yakalamayız, demokrasi içinde yargının önüne çıkarmalıyız. 6 kez araştırma önergesi verdik. Gel arkadaş faili meçhulleri ortaya çıkaralım diye. Geldiler mi? Parlamentoda bir komisyon kuralım, faili meçhulleri aydınlatalım. AK Parti geldi mi? Çünkü AK Parti'nin niyeti milleti kandırmak, AK Parti'nin niyeti demokrasi değil. İnsana saygı değil'' diye konuştu. Konuşmasında kayıplar konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Kayıplar demokrasinin yüz karasıdır. Eğer bir insan kaybolduysa nereye gittiği belli değilse sorgulanması lazım. O insanın kimliğine de yaşamına da saygı duymak lazım. Gel arkadaş dedik sen demokrat mısın, özgürlükçü müsün gel bir komisyon kuralım, kayıpları ortaya çıkaralım. Kayıplara yol açanlardan hesap soralım. Geldi mi? Geldiler mi? Hayır. Bir de diyorlar ki biz demokratız. Bunların özgürlükle demokrasiyle ilgisi yok. Kadın, erkek eşitliğiyle ilgileri yok. Bunların işi gücü para. Nereden parayı yürütürüm, nereden malı götürürüm.'' Özel yetkili mahkemelerin 12 Eylül'ün ürünü olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Özel yetkili mahkemeleri kaldıracağız. Ekonomi, işsizlik, geçim önemlidir. Silopi'de işsizlik, yoksulluk var ben de biliyorum. Habur Gümrük Kapısı'nı eski görkemli günlerine ulaştıracağız. Eskiden Habur'da ticaret olurdu. Depolar dolu olurdu. Eskiden Habur'dan vatandaşlar kazanırdı şimdi yandaşlar var, vatandaşlar yok'' dedi.