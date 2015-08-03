Kılıçdaroğlu: Davutoğlu koalisyon kurmak istiyor, fakat Erdoğan izin vermiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın koalisyon kurulmasını engellediğini savunarak, "Ya arkadaş sen başbakan mısın cumhurbaşkanı mısın Başbakan’ın görev alanına neden müdahale ediyorsun? Başbakan Davutoğlu samimi olarak bir koalisyon kurmak istiyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı’nda oturan kişi izin vermiyor" dedi.

Habertürk'te Yavuz Semerci'nin programına konuk olarak gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP'nin çözüm süreciyle ilgili tutumunu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ne oldu da süreç bu hale geldi? ‘Şimdi bana tekrar oy verin, bu sorunu çözeceğim’ diyerek şehit kanlarından siyaset yapacaksanız bu doğru değildir. Hangi gerekçeyle bu siyaseti yapıyorsunuz? Bunun topluma çok ağır bedelleri olur" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu noktaya gelinmesinde en önemli aktör sayın Erdoğan’ın.

Kan siyasetiyle seçime gidilmek isteniyorsa bedeli ağır olur.

Asıp kesen siyasetçilerin hangisi evladını askere yolladı?

Şehit cenazeleri geçerken tüm devlet protokolü ailelerin feryatlarını dinliyor. O ailelerin çoğunluğu yoksul. Niye biz onları ateşe atıyoruz?

'Hiçbir çocuğumuzun kanının akmasını istemem'

Ne oldu da süreç bu hale geldi? Biz de merak ediyoruz. Düne kadar sorun yoktu bugün neden bu sorun büyüdü. Birilerinin bu soruya açık ve net cevap vermesi gerekiyor. ‘Şimdi bana tekrar oy verin, bu sorunu çözeceğim’ diyerek şehit kanlarından siyaset yapacaksanız bu doğru değildir. Hangi gerekçeyle bu siyaseti yapıyorsunuz? Bunun topluma çok ağır bedelleri olur. Endişeliyim.

Hiçbir çocuğumuzun kanının akmasını istemem. Biz endişe duymayacağız da kim duyacak? PKK yolları kapatıyor, araçları yakıyor, insanları, askerlerimizi öldürüyor nasıl rahat olalım?

Herkes bir sonraki seçimleri düşünerek siyaset yapıyor. Bu ülkenin çıkarları için politika oluşturan sadece biziz.

'Parlemento böyle bir dönemde tatile girmez'

IŞİD’e karşı hiçbir önlem alınmadı? Neden?

Parlemento böyle bir dönemde tatile girmez. 32 vatandaş hayatını kaybetmiş, Meclis tatilde.

(MHP hayal kırıklığı oluşturdu mu?) Evet. Böyle cevap vereyim.

Terörü bu topraklarda yaşatmamalıyız. Teröre karşı ortak mücadele etmeliyiz. Bu terörün silahla önlenemeyeceğini gördük.

Burnunuzun dibindeki olayları görmezlikten geldiniz. Bu bataklığa girmeyin, girerseniz çok ciddi sorunlar çıkar dedik. Uyardık defalarca. 'Yapmayın' dedik. Yaptılar. Görmezden geldiler. Şimdi olayların boyutları büyüdü. Daha da büyüyecek.

Ortadoğu’da sınırlar değişiyor. Kaybeden Türkiye oluyor.

'Sağlıklı işleyen bir demokraside Cumhurbaşkanı’na hükümeti kurma görevi verilmiştir, sonrasına karışmaz'

Seçimden çıktık. Milli iradeye saygılıyız. Bunu söylemek ayrı milli iradenin gereğini yapmak ayrı. Biz yine sorumlu bir parti olarak parti meclisimizde koalisyon ilkelerimizi açıkladık. Bunlar evrensel ilkeler. Bu ilkeler yara almıştı ve Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı. 5 temel sorun alanı var. Dış politika, ekonomi, eğitim, anayasa, Kürt sorunu. Bunlar Türkiye’nin çözemediği 5 temel sorun. Biz bunları yapabilirsek, bu hükümetin 4 yıl olması, sorunu çözebilmesi için, koalisyonu yapacak partilerin birbirine güvenmesi lazım. Belli başlıklar altında görüşlerimiz soruluyor, biz bunları aktarıyoruz. Sayın Davutoğlu’na görev verilmiş. Böyle bir süreç işliyor. MHP ile de diğer partilerle de görüşülsün. Bizim açımızdan sorun yok. ‘CHP erken seçimden kaçıyor’ diye yorum yapıyorlar. Neden kaçalım erken seçimden? Bu sorunlar koalisyonla çözülemezse, yarın tek başına bir iktidar geldiğinde çözülmesi çok daha zor olacak. BU maliyeti bu ülkenin insanlarının sırtına vuramayız. Seçim maliyeti çıkacak, kim ödeyecek onları?

Sağlıklı işleyen bir demokraside Cumhurbaşkanı’nın bir görevi vardır. Hükümeti kurma görevi verilmiştir. Ondan sonrasında karışmaz. Kurulmazsa görev iade edilir. Ya arkadaş sen başbakan mısın cumhurbaşkanı mısın? Başbakan’ın görev alanına neden müdahale ediyorsun? Başbakan Davutoğlu samimi olarak bir koalisyon kurmak istiyor. Fakat Cumhurbaşkanlığı’nda oturan kişi izin vermiyor. Çin’e gidiyor, Endonezya’ya Türkiye’nin içişleriyle konuşuyor. Konuştuğu alanlar Başbakan’ın görev alanları. Sabah akşam neden konuşuyorsun sen arkadaş? Bütün sorunların kaynağı oldu. Kendi iktidar, pozisyonu, koltuğu için ülkeyi ateşe atmak. Ülkeyi düşün. Şehitlerimiz geliyor. Hiç düşünüyor mu şehitlerimizi? 13 yıl ülkeyi yönettin. Ne oldu da ülke bu hale geldi? Tüm bunları düşünmüyor, yarın kalkacak CHP’yi suçlayacak. Adım gibi biliyorum. Beyefendi hiçbir eleştiriyi kabul etmiyor. Makamın hakkını vereceksiniz. Siz Başbakan’ın görev hakkına neden müdahale ediyorsunuz? Her şeye müdahale ediyor.

'AKP ile koalisyonun bizim için ağır bir bedel olduğunu biliyoruz'

Erken seçim Türkiye’nin sorunlarını çözeceğini bilsek, vallahi yarın erken seçim yapalım. Ülke seçime giderse azınlık hükümetiyle değil, bütün partilerden oluşturulan bir Bakanlar Kurulu ile seçime gidilmelidir.

Mevcut yönetim zaten azınlık hükümeti, şu anda kabinede bulunan isimlerin çoğu milletvekili bile değil fakat yasalara uygundur. Seçime gidilecekse Anayasa’nın 114. maddesine uyulmalıdır. Teamüllere uyulursa bana görev verilmesi lazım.

AKP ile koalisyonun bizim için ağır bir bedel olduğunu biliyoruz fakat ülkenin bulunduğu bu bataktan kurtarıcaksak bu sorumluluğu alacağız. Karşı taraf bize bir öneri getirmedi. Ortada bir müzakere alanı yok şu anda. Siyasette olumsuzluğa kapılmamak lazım. Umutsuzluluğa yer vermemek lazım.