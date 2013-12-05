Kılıçdaroğlu: Balbay inşallah tahliye olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AYM'nin Balbay'ın başvurusunu kabul etmesine karşılık ilk tepkisi "İnşallah tahliye olur" şeklinde oldu.

Washington temaslarının son gün programı için halen ABD ’de bulunan Kılıçdaroğlu da Anayasa Mahkemesi’nin Mustafa Balbay kararını yakından takip etti.

Kılıçdaroğlu’nun kararı duyduğunda, “Olumlu bir karar. İnşallah gerekçeli karar kısa sürede Balbay’ın yargılandığı mahkemeye ulaşır ve mahkeme de bu karar doğrultusunda tahliye kararı verir” dediğini aktardı.