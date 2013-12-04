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Balbay'dan AYM kararına ilk tepki: Tahliyeye de, uzun bir süre daha zindana da hazırım

Mustafa Balbay, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karara ilişkin ilk değerlendirmesini cezaevinden yaptı

04 Aralık 2013 23:55

Anayasa Mahkemesi’nin kendisi ve CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal hakkında aldığı kararı tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde değerlendiren İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, “Tahliyeye de uzunca bir süre daha zindan koşullarına da hazırım” dedi. 
Sincan Cezaevi'nde kendisini ziyarete gelen CHP meclis üyelerine konuşan Balbay, şu değerlendiryi yaptı: 
“Gelinen noktada dondurmayı üfleyerek yiyorum. Bunun sadece Balbay için değil Türkiye ’deki haksız yargılamaların geriye dönüşünün, adil yargılama yoluna girişinin başlangıcı olmasını diliyorum. Bu kararı Balbay için özgürlüğe açılan kapı olarak değil, tüm hukuksuzlukların durması ve yeni bir sürecin başlaması olarak görmeyi yürekten diliyorum. Ben yarın tahliyeye de uzunca bir süre daha zindan koşullarına da hazırım.”
 

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