KILIÇDAROĞLU BAKIRKÖY'DE BİR OKULU ZİYARET ETTİ

İSTANBUL DHA

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy\'de bulunan özel bir okula ziyarette bulundu. Burada okul yetkilileri ve öğrencilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu\'na çerçeve içerisinde bulunan Atatürk\'ün mendili gösterildi. Okulu gezdikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu\'nun okul yetkilileri ile sohbeti

-Okulu gezmesi

-Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirmesi

-Kılıçdaroğlu\'na Atatürk\'ün mendilinin gösterilmesi

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