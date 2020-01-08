Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım müştekiydi; ‘karikatürist’ davasında CHP lideri şikâyetçi değilmiş

Karikatürist Nuri Kurtcebe hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" davasında, müştekilerden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeye başvurdu. Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla yaptığı başvuruda, hiçbir şekilde şikâyetçi olmadığını, Kurtcebe'nin dava konusu olan paylaşımının hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Kurtcebe'nin 9 Ağustos 2017'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından açılan davada, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım da müşteki listesinde yer alıyordu.

"Tarafımızca yadırganmıştır"

Independent Türkçe'de yer alan Can Bursalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aracılığıyla Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, "Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, hiçbir aşamada şikâyetçi olduğumuza ilişkin irade beyanımız olmamasına rağmen şikâyetçi konumunda gösterilmiş olmamız tarafımızca yadırganmıştır" ifadeleri yer aldı.

Başsavcı'ya eleştiri

Avukat Celal Çelik'in mahkemeye sunduğu dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasiler en ağır eleştiriye katlanma yükümlülüğü altındadır. O nedenle mümkün olduğunca yapılan eleştirel değerlendirmelerden ötürü şikayetçi olmayalım. Sadece eleştirinin ötesinde tamamen hakaret kastıyla yapılmış olan sözlerden ötürü şikayetçi olalım" sözlerine atıf yapılarak, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hukuka uygun olmayan yaklaşımda bulunduğu savunuldu.

Mahkemeye sunulan dilekçede ayrıca, Kurtcebe'nin beraat etmesi gerektiğine ilişkin görüş de yer aldı.