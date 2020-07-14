CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.