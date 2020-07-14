CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ile Ermenistan güçleri arasında çıkan çatışmanın ardından, Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları endişeyle izliyorum. Hayatlarını kaybeden Azerbaycan askerlerini rahmetle anıyor, Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Bölgemizdeki sorunları çözmek için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."