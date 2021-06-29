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Politika

Kılıçdaroğlu: AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın açıklamaları önemli bir eşik, herkesin doğru okuması lazım

29 Haziran 2021 07:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın “bağımsız ve tarafsız yargı” vurgulu konuşmasını, “Çok önemli ve değerli açıklamalar, tarihi ve önemli bir eşik. Herkesin çok dikkatle okuması lazım” ifadeleriyle yorumladı.

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