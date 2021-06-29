Kılıçdaroğlu: AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın açıklamaları önemli bir eşik, herkesin doğru okuması lazım

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre; CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Dün konuşmasında; “bağımsız ve tarafsız yargı” vurgusu yapan Arslan’ın ifadelerine ilişkin “Devletin böyle bir kurumunun böyle şeyler söylemesi çok kritiktir” yorumunda bulunan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Kara para operasyonları, uyuşturucu trafiği, Varlık Barışı Yasası’nın uzatılması gibi gelişmelerin üzerine muhakkak gitmemiz gerekiyor” dedi.

Edinilen bilgilere göre, MKE AŞ (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi) hakkındaki kanun teklifine, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda AKP'li vekillerin önergesi ile “satılamayacak”, “devredilemeyecek” ifadelerinin eklenmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, “Bugün kamuoyundaki tepkileri sonladırmak için bu önergeyi verirler. Yarın bir torba yasa ile bu maddeyi kaldırırlar. Anayasal bir güvence yok. PTT, Türk Telekom, Sümerbank, Tank Palet ne oldu?” dedi.

Millet İttifakı’nın önemini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Önümüzdeki seçim ittifaklar seçimi olacak. Güzel günler yakın” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, ayrıca ekonomik krize ilişkin “Demokrasi olmadığı için aş bulunamıyor” yorumunda bulundu.