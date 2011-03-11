-KILIÇDAROĞLU: AVUKATIMI GÖNDERECEĞİM ANKARA (A.A) - 11.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, ifade verip vermeyeceği konusunda, ''Hayır. Avukatımı göndereceğim. Ne istiyorsa avukatım ona yanıtını verecektir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Samanyolu Haber televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Son günlerde CHP ekseninde çok tartışılan bazı konular bulunduğu belirtilerek, ''Komplodur, tacizdir, şantajdır... Siz fotoğrafı çözebildiniz mi? Ne var karşınızda?'' şeklinde soru yöneltilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, fotoğrafın aslında gizli kapaklı bir fotoğraf olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: ''Bir kişi var. Bu kişi öyle anlaşılıyor ki belli yerlerden belli görevler üstlenmiş bir kişi. Belli kişilerle belli yerlerle ilişkileri olan birisi. Bunun arkasında bunu yönlendiren güç var. O gücün kim olduğunu biz tahmin ediyoruz, ama istiyoruz ki bunu devletin otoritesi çıkarsın ortaya. Çıkarırsa biz de öğrenmiş olacağız kimin ne olduğunu.'' ''Kim kimi kullanıyor? Kim size komplo yapıyor?'' sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ''Komplo yapmaya çalıştılar ama tutmadı. Neden tutmadı? Çünkü biz belirli bir beklenti içinde olan, birilerine komplo yapan birisi değiliz'' diye konuştu. Kendisi İstanbul anakent belediye başkanlığı seçimlerine katılırken de aynı şeyler olduğunu, belli şeyler yapıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Tacize maruz kaldığını söyleyen birileri çıktı ortaya. Bunların komplo olduğu belli zaten. Şu aklınıza gelir mi? Bir siyasi parti lideri, 'Gel beraber havuza gidelim.' Bu olur mu? Bu havuz dediğiniz nerede? Böyle bir şey olamaz. Bu tamamen saçma bir şey. Sonra başka bir iddia çıkıyor. 'Geldi bana, beraber gittik, şurada asansörle evine bıraktım.' Asansörü kullanmıyor ki. Evi giriş katında.'' CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ile bu konuyu görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, görüşmediğini, ciddiye alınacak bir konu olmadığını söyledi. ''Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün, kendisi, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'i ifadeye çağırdığı'' belirtilerek, ''Gidecek misiniz?'' sorusunun yöneltilmesi üzerine, Kılıçdaroğlu, ''Hayır. Avukatımı göndereceğim'' yanıtını verdi.