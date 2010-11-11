-KILIÇDAROĞLU, ATATÜRK'Ü ANMA ETKİNLİĞİNE KATILDI ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesince (A.Ü) düzenlenen ''Ölümünün 72. Yıl Dönümü'nde Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma'' etkinliğine katıldı. AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu'nda, AÜ Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ile AÜ Devlet Konservatuvarı işbirliğinde düzenlenen ''Türkiye Cumhuriyeti-Ezgilerin Cumhuriyeti'' tarih anlatısıyla müzik dinletisi etkinliğine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, eşi Füsun Taluğ, öğretim üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Prof. Dr. Taluğ, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyet'in kurucusu, yüzyılların en büyük toplumsal dönüşüm projesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı olduğunu ifade etti. Taluğ, ''O, bizim öğretmenimiz, önderimiz. Aramızdan ayrılışı üzerinden geçen yıllar arttıkça onun değerini biz daha iyi anlıyoruz. Biz Ankara Üniversiteliler daima O'nun aydınlık yolunda yürüdük ve yürümeye devam edeceğiz'' diye konuştu. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Temuçin Ertan da, Atatürk'ün bu ülke için yaptıklarını bu kısa zamanda anlatmanın mümkün olmayacağını belirterek, etkinliğin amacının Atatürk'ü anmak, düşünmek ve düşündürmek olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Türkiye'nin son iki yüzyılda yaşadığı serüveninin şarkılar, marşlar ve türküler eşliğinde anlatıldığı müzik dinletisine geçildi. Etkinliğin sonunda seslendirilen ''Onuncu Yıl Marşı''na CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve eşi, Rektör Prof. Dr. Taluğ ve eşi ile diğer davetliler, ayağa kalkarak alkışlarla eşlik etti.