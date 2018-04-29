Kılıçdaroğlu: Ataşehir kararı hukuksuz, verilmeyecek hesabımız yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bu karar hukuksuzdur. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere gezisi sonrası Ankara yerine İstanbul'a döndü ve önce Ataşehir Belediyesi'nde gazetecilere bir açıklama yaptı, daha sonra da belediye önünde toplanan kalabalığa hitap etti.

Kılıçdaroğlu belediyede sözlerine "Bu basın toplantısı asla bir savunma değil. Bilgilendirme amacıyla yapılıyor" diyerek başladı.

Battal İlgezdi'nin daha önce medyada yer alan haberler üzerine, doğrudan savcılığa gidip kendisini ve ailesini ihbar ettiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "O soruşturmaların tamamı yapılmıştır ve (Battal İlgezdi) aklanmıştır. Yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır" dedi.

"Hukuku iğfal edeceklerine neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz onlara belge gösterdik, onlar da hesabını verselerdi. Bizim belediye başkanları Man Adaları'nda şirket mi kurdu? Bütün banka hesapları, kredi kartları, yaptığı her alış veriş denetlendi. Biz denetlenmekten korkmayız. Ama haysiyet cellatlığına karşı çıkarız. Buna asla izin vermeyiz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmada ise itirafçı olan iş adamı Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) tanık sıfatıyla ifade verdiği, ABD'de görülen İran'a yönelik yaptırımları delme ve kara para aklama davasına değindi.

Kılıçdaroğlu, "Hükümete sormak istiyorum. Rıza'nın önüne yatanlara niye birşey yapmadınız? Ayakkabı kutularına niye birşey yapmadız? Rıza'nın önüne yatanlar bize hesap sormaya kalkıyor. Sen önce bunun hesabını vereceksin" dedi ve ekledi:

"Rıza Sarraf'ı Türk Bayrağı ile ekrana çıkartanların yaptıkları ihanettir. O ihanet yaftasını boynunuza asacağım. Sizi rezil edeceğim, rezil."

İçişleri Bakanlığı Cuma günü CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi görevden uzaklaştırma kararı almıştı.

Bakanlık, İzgeldi'nin "Mülkiye Müffetişlerinin raporları ve adli soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle" görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Açıklamada İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasında, "İmar Kanununa, Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, Devlet İhale Kanununa aykırı hareket edilmesi" ile "Görevi Kötüye Kullanma, Belediyenin/Kamunun zararına sebebiyet verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Haksız Mal Edinme, kamu görevlilerinin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesine göz yumulması" fiillerinin işlenmesinin etkili olduğu belirtilmişti.

Ataşehir Belediyesi önünde kendisine destek vermeye gelenlere hitap eden İlgezdi, belediye başkanı olarak verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığını söylemişti.

İlgezdi, "Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır" demişti.

İstanbul'da Ataşehir, geçmişte Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye ilçelerine bağlı bazı mahalelerin birleştirilmesi sonucu 2008'de ilçe olmuştu.

Battal İlgezdi, 29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde yüzde 41 oyla Ataşehir'in ilk belediye başkanı seçilmişti.

İlgizdi, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimleri de yaklaşık yüzde 50 oyla kazanmıştı.