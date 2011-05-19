-KILIÇDAROĞLU: ATABİLİR, DEMOKRASİDİR ELAZIĞ (A.A) - 19.05.2011 - Seval Güler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yaptığı konuşma sırasında bir kişinin yumurta atmasıyla ilgili olarak, ''Ben farkında değildim ama sonuçta atabilir, demokrasidir. Ona karışılmamasını, yumurta atana bir darp uygulanmamasını rica ettim'' dedi. Kılıçdaroğlu, Elazığ ziyaretini tamamladıktan sonra kentten ayrılırken havaalanında gazetecilerin ''yumurta atılması''na ilişkin sorularını yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Yumurta attı galiba, ben farkında değildim ama sonuçta atabilir, demokrasidir. Ona karışılmamasını, yumurta atana bir darp uygulanmamasını istedim, rica ettim'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ milletvekili adayı Ali Özcan'ın da olaydan sonra yumurta atan kişiyle görüştüğünü ve olayın kapandığını belirtti. Kılıçdaroğlu, kendisine yumurta atan kişiden şikayetçi olmayacağını da söyledi. Kılıçdaroğlu, ''yumurta atan kişinin hangi partili olduğu'' sorusuna ise ''Bunu bilmiyorum ama CHP'li olmadığı kesin'' karşılığını verdi.