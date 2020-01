Kılıçdaroğlu: “At izi, it izine karıştı” diyor, sanki ülkeyi başkaları yönetiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “At izi it izine karıştı” sözlerine tepki göstererek “Ülkede kim tutuklandı, kim serbest bırakıldı belli değil. O anlama geliyor. İyi de sorumlusu kim? Sanki ülkeyi başkaları yönetiyor, onlar da bu işin sorumlusunu arıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, Aksaray'a bağlı Taşpınar Beldesi'nde kuzey bağlantı yolunun açılışını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, demokrasinin geliştiği her ülkede, her siyasetçinin yapması gerekenin, aldığı verginin hesabını vermesi olduğunu söyledi.

CHP'li tüm belediye başkanlarının bunu yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer vatandaş ödediği verginin hesabını soramıyorsa veya sormuyorsa o ülkede demokrasi yoktur. Demokrasi aksak yürür. O nedenle belediye başkanımız, bizim diğer belediye başkanlarımızın yaptığı gibi kullandığı parayı son kuruşuna kadar hesabını verir." diye konuştu.

Ülkeyi yönetenlerin, vatandaşın ödediği vergileri nerelere harcadıklarının hesabını vermediğini savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Demek ki ilk soracağımız soru, 'bu demokraside ben vatandaş olarak vergi veriyorum, ey hükümet, sen de bunun hesabını vereceksin.' Hesap vermek, vatandaşa duyulması gereken saygının gereğidir. Vatandaş vergi veriyorsa, ben de o vergiyi harcıyorsam, birisi onun hesabını vermek zorundadır. Siyasetçi ülkeyi yönetirken huzuru ve bereketi getirmesi lazım. Yani vatandaşın yüzünün gülmesi lazım. Bir ülkede insanlar huzur içinde midir, değil midir, bunun ölçüsü var. Bunun ölçüsü şudur, eğer bir ülkede kadınların yüzü gülüyorsa o ülkede herkes memnun demektir. O ülkede huzur var demektir ama bugün yaşadığımız Türkiye’de kadınların yüzü gülüyor mu? Evlerde huzur var mı? Eline kına yakıp askere gönderdiği evladı acaba dönecek mi dönmeyecek mi diye kaygı içinde."

“Hepimiz demokrasiye sahip çıktık”

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’da bir darbe girişimi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu darbe, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimiydi. Hepimiz demokrasiye sahip çıktık, demokrasiyi savunduk, demokrasinin arkasında durduk, 'milli irade' dedik ama bugün 50 binin üzerinde insanın işine son verilmiş vaziyette. Öyle ki Şanlıurfa'da 3 tane kadın basın toplantısı yapıyor, 'Kocalarımızı işten attılar, maaşlarını kestiler, lojmanda oturuyorduk oradan da attılar. Kimse bize ev vermiyor. Biz nerede kalacağız'. Şimdi elimizi vicdanımıza koyup düşünmemiz lazım. Suç kişiseldir. Birisi suç işliyorsa götürürsün, yargının önüne çıkarırsın, adalet içerisinde cezası verilir veya beraat eder ama birisi suç işledi diye bütün aileyi, bütün akrabaları alıp hapse atmak, işine son vermek, aşından ekmeğinden etmek doğru değildir. Darbelerden en çok zarar gören bir partinin genel başkanı olarak söylüyorum. Bu ülkenin huzura, barışa ihtiyacı var. Bu ülkede birlikte yaşamalıyız. Kimsenin inancıyla, kimliğiyle, yaşam tarzıyla bizim sorunumuz yok. Aynı havayı teneffüs ediyoruz, bu güzel ülkede hepimiz birlikte yaşamak istiyoruz."

“Bu işin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir”

Devleti yönetenlerin ülkeye huzuru getirme zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir siyasi parti 14 yıldır devleti yönetiyor. Şunu merak ediyorum. 14 yılda bu ülkenin hangi sorununu çözdüler. Çiftçi, esnaf, işçi hayatından memnun değil. Bakıyorsunuz, sorun boyumuzu aşmış vaziyette. O zaman hepimize düşen temel bir görev var. O görev de oturup sağduyu ile düşünmektir. 14 yıldır eğer bir ülke böyle yönetiliyorsa, bu işin sorumlusu ülkeyi yönetenlerdir. Bütün dünyanın bildiği ve bütün dünyada uygulanan yöntem budur. Ülkeyi yöneten, ülkedeki bütün olaylardan sorumludur. Biz her seferinde sorumluyu başka bir yerde arıyoruz. Bu da bizim ikinci yanlışımız. Ülkeyi yöneteni bırakıyoruz, başka bir yerden başka bir sorumlu arıyoruz. Şimdi dün de diyor ki 'at izi it izine karıştı'. Ülkede kim tutuklandı, kim serbest bırakıldı belli değil. O anlama geliyor. İyi de sorumlusu kim? Sanki ülkeyi başkaları yönetiyor, onlar da bu işin sorumlusunu arıyorlar. Sorumlu ülkeyi yönetendir. O nedenle hepimizin düşünmeye, sorgulamaya ihtiyacı var. Bunu yaptığımız zaman güzel şeyler yapmış oluruz. Bunu yaptığımız zaman sandığa giderken bilinçli oy kullanmış oluruz."

Kılıçdaroğlu, memleketi yönetmeye talip dürüst, kul hakkı yemeyen, yolsuzluk yapmayan insanların da olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu söyleniliyor. 'Çalıyor ama iş de yapıyor'. Olmaz. Böyle bir kültür Müslümanlıkta yoktur. Böyle bir kültür hiçbir dinde yoktur. Hiçbir dinde olmayan bir kültür ne zamandan beri bizim kültürümüz oldu. Adam gelsin çalışsın ama çalmasın. Bundan da Türkiye'nin kurtulması lazım. Hem çalmayacak, kul hakkı yemeyecek ama vatandaşa hizmet edecek, her kuruşun hesabını da sonuna kadar verecek. Bizim aradığımız budur."

Konuşmasının ardından 4,5 kilometrelik Taşpınar-Aksaray kuzey bağlantı yolunun açılışını yapan Kılıçdaroğlu'na, Taşpınar Belediye Başkanı Cihan Yüksel tarafından halı hediye edildi.