-Kılıçdaroğlu, askerlerle bayramlaştı ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sınır bölgesindeki askeri birlik ziyareti kapsamında Aktütün 5. Hudut Tabur Komutanlığında askerlerle bayramlaştı ve komutanlardan brifing aldı. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde Van'a giden Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havaalanı'nda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç tarafından karşılandı. Havaalanından Jandarma Helikopter Filo Komutanlığına geçen Kılıçdaroğlu, dün Tunceli'de teröristlerin hain saldırısında şehit olan iki asker nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında askerlerle kahvaltı yapan ve bayramlaşan Kılıçdaroğlu, bölgenin durumu, terörle mücadele ve gidilecek sınır bölgesi ile sınır birliğinde görevli askeri birlik hakkında bilgilendirildi. Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindeki Genel Başkan Yardımcıları Birgül Ayman Güler, Yakup Akkaya ve CHP'de görevli Barış Bozkurt ile askeri helikopterle Aktütün 5.Hudut Tabur Komutanlığına geçti. Burada da askerlerle bayramlaşan ve komutanlardan brifing alan Kılıçdaroğlu'nun bölgedeki temasları sürüyor.