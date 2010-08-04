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Politika

KILIÇDAROĞLU: ASKERİ SİYASETİN DIŞINDA TUTMALIYIZ ANKARA (A.A)

04 Ağustos 2010 20:05

-KILIÇDAROĞLU: ASKERİ SİYASETİN DIŞINDA TUTMALIYIZ ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Askeri mümkün olduğu kadar siyasetin dışında tutmamız lazım. Eğer teamüllerin içine girerseniz, müdahale ederseniz onu siyasetin içine çekmiş olursunuz. Türkiye'de asker siyasete bulaştığı zaman bunun faturasını halk ödemiştir'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısından çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Toplantıda kriz yaşandı mı'' sorusuna Kılıçdaroğlu, ''Ortada ne bir kriz var ne de bir şey var. Aramızda herhangi bir sorun da söz konusu değil. Seçim yapıldı, mesele de bitti. Seçim neden bugün yapıldı? Parti meclisi bugün toplanabildi'' yanıtını verdi.  Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''Eşref Erdem'in disiplin kuruluna sevk edilmesine'' ilişkin sorusu üzerine, ''Parti meclisimizde 3 arkadaşımızın başvurusu üzerine başkanlık da dilekçeyi kabul etti. Oya sunduk, böyle bir sonuç çıktı'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, ''YAŞ'da derin bir kriz var, neler söyleyeceksiniz'' sorusunu şöyle cevaplandırdı: ''Daha önce de ifade etmiştim. Ordunun hem terfi hem emeklilik sisteminde teamülleri vardır. Bu teamüllere siyasilerin karışması doğru değil. Kurumları kurum yapan onların gelenekleri ve teamülleridir. Eğer bu teamüllerde bir aksaklık varsa, bir yanlışlık varsa o hatırlatılabilir. Yoksa siyasetçilerin askerlerin terfilerine, onların emeklilik sistemine müdahale etmeleri doğru değildir. Doğru olmadığını hep gördük. Türkiye'de asker siyasete bulaştığı zaman bunun faturasını halk ödemiştir. O nedenle politikacıların, Sayın Başbakan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda daha dikkatli üslup kullanmaları, teamüllere müdahale etmemeleri gerekir.'' Bir başka gazetecinin, ''Ergenekon savcısı Zekeriya Öz'ün Deniz Baykal ile ilgili soruşturma başlattı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Elde hiçbir veri, bilgi olmadan benim açıklama yapmam doğru olmaz. Bakalım nedir, ben de merak ediyorum'' dedi.

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