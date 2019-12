-KILIÇDAROĞLU: ''ASKER SİYASETİN OYUNCAĞI OLMAMALI'' TBMM (A.A) - 30.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Asker kışlada, siyasetin emrinde olmalı ama siyasetin oyuncağı olmamalı''dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grubunda, sabahları gazeteleri, ''Bugün ülkede ne oldu?'' deyip, biraz ürkerek, biraz korkarak aldıklarını söyledi. Gazete manşetlerindeki büyüklüğün birer çekiç, balyoz gibi önlerinde durduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Bunun temel nedeni; Türkiye'deki yolsuzlukların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin çok derinleşmiş olmasıdır. Sağlıklı bir gündem oluşturma, normal bir yurttaşın gündemini yakalama, işsizliğini, yoksulluğunu, beklentilerini gündeme getirme gibi bir gelişme maalesef olmuyor'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yapay gündem oluşturmada çok başarılı olduğunu iddia ederek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik suikast girişimine ilişkin haberleri anımsattı, ''Ne oldu, bir şey olmadı. Türkiye'nin gündemini bu kadar sorumsuzca değiştirmek acaba kime yarar?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, halkın, içinde yaşadığı sorunları bir türlü sorgulamadığını, haber bombardımanıyla bütün bilgilerin yanlış şekilde geniş halk kitlelerine yansıtıldığını söyledi. -''KURDUM, KUZUYU YİYECEĞİM''- Geçen haftanın gündeminde üç generalin açığa alınmasının yer aldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bazı bakanların bu konuyla ilgili demeçler verdiğini, konuşmayanın ise sadece bu üç general olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, ''Siz nasıl dava açarsınız, dava açma hakkını nereden alıyorsunuz'' noktasına getirildiğini ifade ederek, ülkede demokrasi, hukuk varsa, kişilerin de hak arama özgürlüğünün bulunduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, Anayasaya göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu anımsattı. Kılıçdaroğlu, bu hak arama özgürlüğünün Cumhurbaşkanı, Başbakan, siyasi partilerin lütfü olmadığını, her vatandaşın anayasal hakkı olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Başbakan, Yüksek Askeri Şura kararları altında imzasının olmadığını söylüyor. Senin imzan yok ama karar çıkmış. Yasalar, 'Sayın Başbakanın imzasının olmadığı karar geçersizdir' diyorsa, eyvallah ama böyle bir düzenleme de yok. 'Ben kurdum, kuzuyu yiyeceğim, suyu bulandırıyorsun arkadaş. Çünkü, benim istediğim gibi davranmıyorsun. Benim için hukuk, Anayasa, yasalar yok. Benim bir düşüncem var, onun gereği olarak, ben her şeyi yaparım, yapma özgürlüğüne sahibim. Ama sen konuşamazsın, hak arayamazsın.' Diyorlar ki bizim imzamız yok ama o 3 subayın emekli olması gerekir. Hangi yasaya göre? Yok böyle bir yasa. Sizin keyfinize göre davranan bir hukuk sistemi olabilir mi, hayır. Hadi bunları beğenmiyorsunuz, bu vekalet kararnamesini siz imzalamadınız mı, Resmi Gazete'de yayımlamadınız mı?'' -''HUKUK AYIBI''- Kılıçdaroğlu, ''Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden kararlar doğru çıkmaz'' denildiğini ifade ederek, istenilse de Danıştaya ya da başka bir hukuk mercine başvurulamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, yapılanın, hukuku bilmemenin ötesinde kamuoyunu yanlış yönlendirme olduğunu öne sürerek, şuları söyledi: ''Buna bazı hukukçuların, AKP yandaşı hukukçuların çanak tutması, destek vermesi, hukuk adına en hafif deyimle ayıptır. Bu ayıbı bir hukukçunun yapmasını, hukukçu olmayan bir kişi olarak içime sindiremiyorum. Bu kişilere, 'niye yargıya gidiyorsunuz?' diyorlar. Bunlar ne yapacak? Bunlara bir tek görev düşüyor; 'emredersiniz padişahım, bu ülkede vatandaşların hak arama özgürlüklerinin olduğunu sanıyorduk meğer bu özgürlük ve hak arama bizim için değilmiş. Siz, bu ülkede Anayasanın üstünde bir organmışsınız, biz bilmiyorduk.' Bunu mu diyecekler, dediklerinde Sayın Başbakan tatmin mi olacak? Yapılan iş ayıptır, bu ayıbı sürdürmek bir başka ayıptır, başka şekilde gerekçelendirmek daha büyük ayıptır. AKP, referandum sırasında bilboardlarda, 'Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünü getireceğiz' demişti. Sayın Başbakan'a bütün içtenliğimle soruyorum: Sizin bu yaptığınız, söylemleriniz hukukun üstünlüğü mü yoksa üstünlerin hukuku mu? AKP, gizli gündeminin olmadığını söylüyor, yoksa, hukuka uyarsınız. Görevden almışsınız, o da mahkemeye başvurmuş. Mahkeme kararını şöyle ya da böyle verir, saygı duyar, gereğini yaparsınız. Ama 'Mahkeme bakalım nasıl karar verecek, benim istediğim gibi karar vermezse, yasa çıkaracağım' diyorlar. Bu şu demektir: Parlamentoda benim askerlerim var, onlar düşünmezler, ben düşünürüm, onlar sadece benim söylediklerimi yerine getirir, el kaldırır, indirirler. Bu parlamentoya saygısızlıktır. 'Yargıdan benim düşündüğüm gibi karar çıkmasın, ben yeni bir yasa çıkarırım, gösteririm ona' diyorsunuz. Bu şantajdır. AKP ile beraber şantaj hukuku dönemi başladı.'' -''2010 VERSİYONU''- Kılıçdaroğlu, yapılan işlemler sonucunda haksızlığa uğradığına inanan kişinin hak arama özgürlüğündeki engellerin kaldırılmasının, demokrasi ve çağdaş uygarlık olduğunu söyledi. ''Bir de Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağını söylüyorlar. Siz bununla Türkiye'yi çağdaş uygarlığa değil, çağdışına itersiniz ve itiyorsunuz'' diyen Kılıçdaroğlu, bunun; totaliter anlayış, demokrasi ayıbı, hukuku ayaklar altına alıp, çiğneme anlayışı olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu, ''Bir kişinin, bütün parlamento grubuna her istediğimi yaptırabilirim, ne dersem ondan ayrılmayacaksınız denen anlayıştır. Bu anlayış her istediğini, hukuka aykırı olsa bile parlamentodan geçebileceğini düşünen anlayıştır. Bu anlayışı kabul etmeyeceğiz. Bu anlayış aynı zamanda 12 Eylül anlayışıdır. Bu anlayış Kenan Evren Paşa'nın 2010 versiyonudur'' diye konuştu. Buna örnek olarak Erdal Eren'in 16 yaşındayken verilen kararla yaşı 18'e çıkartılarak idam edilmesini gösteren Kılıçdaroğlu, ''Sayın Başbakan'a sormak lazım: '12 Eylül anayasasını değiştiriyoruz, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü getiriyoruz' diye yola çıktın. Allah aşkına bir adam hakkını arıyor diye söylemediğini bırakmıyorsun, senin anlayışın ile Kenan Evren'in anlayışı arasında ne fark var?'' dedi. -''ACILARINI SÖMÜRDÜLER''- Kılıçdaroğlu, ordunun siyasetin içinde olmaması, askerin onuruyla görevini kışlasında yapması, güncel siyasetin içine girmemesi gerektiğini belirterek, ''Asker kışlada, siyasetin emrinde olmalı ama asker siyasetin oyuncağı olmamalı'' görüşünü dile getirdi. Daha önce, ''Bunlar 12 Eylül'ün beslemeleridir'' dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Onlar sizi büyüttüler, beslediler, iktidara getirdiler. 12 Eylül'de bunlardan hiç mağdur olan, ceza çeken, işkence gören var mı? İşkence görenlerin acılarını sömürdüler, bedel ödeyenlerin ödedikleri bedeli sömürdüler. Halkı kandırdılar'' dedi. -''KENDİSİNİ İMPARATOR İLAN ETTİ''- Kılıçdaroğlu, yasalarda var olan engeller, hukukun üstünlüğüyle bağdaşmıyorsa o engellerin kaldırılmasına katkı veren bir parti olduklarını, bunu en iyi Başbakan Erdoğan'ın bilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ''O seçilip, parlamentoya geliyorsa, hukukun üstünlüğüne inanan CHP'nin varlığına şükretsin'' ifadesini kullandı. Erdoğan'ın, ''geçmişini tamamen unuttuğunu, önüne gizli gündemini oturttuğunu, parlamentodaki gücünden yararlanarak, kendisini imparator ilan ettiğini, 2010 yılının Türkiye padişahı olduğunu'' iddia eden Kılıçdaroğlu, bu anlayışı hukuk ve demokrasi adına reddettiklerini, Erdoğan'ın da bunu bilmesi gerektiğini söyledi. Poyrazköy iddianamesinin 8 ayda tamamlandığını, Balyoz iddianamesinin hazırlık sürecinin 5-6 ay, Kafes Eylem Planı soruşturmasının 4 ay sürdüğüne işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini, ''Deniz Feneri ise tam 1,5 yıl sürmüş. 1,5 yıldır ne olduğu belli değil. Çünkü, Hükümetin orada korktuğu alanlar, koruduğu kişiler var'' diyerek tamamladı.