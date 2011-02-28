Kılıçdaroğlu: Asker görevini yapar, kışlasında oturur!

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu darbelerin hep CHP'nin iktidara yakın olduğu süreçlerde gerçekleştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu 'Onun için diyoruz ki, sakın darbe marbe, muhtıra vermeyin. Başka işiniz mi yok kardeşim. Niye diyorum ki, darbe olursa önce tankın önüne ben çıkarım diye.. Asker kışlasında oturur, bitti o kadar' dedi.

Kılıçdaroğlu 28 Şubat süreci ve darbelere ilişkin şunları söyledi;

28 Şubat dönemin iktidarının yönetme direncini ve gücünü kaybettiği tarihtir. Ben 28 Şubat'ı darbe olarak görmüyorum. Siz siyasetçi olarak gidip birilerine teslim oluyorsunuz. 28 Şubat siyasetçinin teslim olduğu tarihtir.

CHP'nin iktidara yakın olduğu dönemlerde hep darbe olmuştur. En büyük zararı da CHP görmüştür... 27 Mayıs dahil. Darbe döneminde Ecevit ve Baykal hapse girdi, parti kapatıldı. Nasıl diyebilirler ki 'CHP ordu ile beraber hareket etti.' Darbe sonrasında hep sağ iktidarlar gelmiştir. Onun için diyoruz ki sakın darbe marbe muhtıra vermeyin kardeşim. Başka işiniz mi yok. Niye diyorum ki, darbe olursa önce tankın önüne ben çıkarım diye.. Asker görevini yapar kışlasında oturur, bitti o kadar. Sorun olursa gider Başbakan'a Cumhurbaşkanı'na anlatır'