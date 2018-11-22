Kılıçdaroğlu: Asgari ücret en az 2200 TL olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜRK-İŞ ziyareti sırasında asgari ücretin en az 2200 TL olması gerektiğini söy

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜRK-İŞ'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonrası ilk açıklamayı Atalay yaptı. Atalay özetle şunları söyledi: "İş yaşamına dönük bir görüşme yaptık. Önümüzdeki günlerde asgari ücrete ilişkin çalışmalarımız oldu. Önümüzdeki günlerde komisyonda çalışmalar yapılacak. Sendikalarımızdan genel başkanlar katılacak. Bir tane asgari ücretli çalışan bir bay veya bayan vereceğiz. O paraya nasıl çalıştığını açıklayacak.

"EYT'lilerin bizden beklentileri var"

Kadroya geçmeyen çok sayıda arkadaşımız oldu. Her yerde ifade ediyorum 100 km yol yaparsınız 100 metre eksik olsa o konuşulur ama kimse şimdi 100 metreyi konuşmuyor.İş kazaları hala önemli bir sorun. Dün 3 arkadaşımız Zonguldak'ta hayatını kaybetti. Ülkeyi idare edenler bunlara bir son bulmalı. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. EYT'ler var onların da bizden beklentileri var. Önümüzdeki günlerde kamu sözleşmeleri var. HAla örgütlenme konusundaki çemberleri kıramadık. Sendika işçinin sendikası olur. Bu tablo değişmedi."

"İşçiler önlem alınmadan iş alanlarına sürülüyor"

Daha sonra sözü CHP lideri Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: "Çok teşekkür ederim sayın Başkan, sendikacıların sofrasına oturmak bizim için bir onur meselesi. Sayın başkanın da belirttiği gibi başta asgari ücret, kadro sorunu ve EYT olmak üzere konulara masaya yatırdık. İş kazalarında Avrupa'da birinciyiz, terörden daha fazla iş cinayetine insanlarımız kurban gidiyor. Gerçekten de işçiler önlem alınmadan iş alanlarına sürülüyor. Bir kişinin hayatını kaybetmesi değil bir ailenin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor.

Kayıtdışı işçiliği önlemek istiyorsanız bunun tek bir yolu var örgütlenmek. İşçiler örgütlenirse bunun önüne geçilir. İktidar bunda samimi ise örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırır. Belediyeler bile asgari ücret konusunda hükümetten ileri adım atabiliyor. Sayın başkan 2 bin lira olması konusunda bir görüşü var biz 2200 lira olmalı demiştik.

"Terörden daha fazla iş cinayetine insanlarımız kurban gidiyor"

Başkan güzel bir çıkış yaptı, bir kadını gönderecekler komisyona. Ben geçen konuşmamda komisyona bir ev kadını davet edilmesi gerektiğini söylemiştim. belki iktidara aktarabilir. EYT ile ilgili önerilerimizi parlamentoya sunduk fakat iktidar partisi ve MHP oyları ile reddedildi. Biz gündeme getirmeye devam edeceğiz. İş kazalarında Avrupa'da birinciyiz, terörden daha fazla iş cinayetine insanlarımız kurban gidiyor. Gerçekten de işçiler önlem alınmadan iş alanlarına sürülüyor. Bir kişinin hayatını kaybetmesi değil bir ailenin hayatını kaybetmesi anlamına geliyor.

"Asgari ücretliden vergi alınması ayıp"

Asgari ücret 2 bin lira isteniyor. 2 bin lira nedir arkadaşlar. 2 bin lira ile ev kirası mı ödenir, çocuğun ihtiyaçları mı karşılanır? Mümkün değil. Asgari ücretten vergi alınıyor, bu başlı başına en büyük ayıptır. Asgari ücretli vergi yükü altında ezilmektedir. O açıdan iktidar olanların işçinin sesini duymaları gerekir. Saraylarında oturup işçini sesini duymayanlar sağırdır. Enflasyonun altına düşmeyin sayın Başkan. Mutfakta yangın var. Görüyorsunuz zaten. 2 bin lira başlayalım diyorsunuz üstüne enflasyon oranında zam istiyorsunuz biz de size destek olacağız."