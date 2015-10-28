Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 1300 olacak dediler; sen 13 yıldır armut mu topluyordun?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dedim ki asgari ücret net 1500 yapacağız. Bizi gidip işverenlere şikayet ettiler. Asgari ücret 1300 olacak dediler. Sen 13 yıldır armut mu topluyordun?" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Karabük mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

“Sen parayı nereden bulacaksın” dediler. Maliye Bakanı, “Siz kaynağı bulursanız CHP’ye oy vereceğim” dedi. Söz verdin, ey Maliye Bakanı. Gelip CHP’ye oy vereceksin. Emekli için neden çift ikramiye ödemiyoruz? Bu toplumun emekliye vefat borcu var. Eğer şimdi o insanlar emekli olduktan sonra bayramda torunundan kaçıyorsa, mutlu bir bayram yapamıyorsa sorumlusu siyasettir. O kişi çalıştı, zamanı geldi, emekli oldu. Siz onu bir lokmaya muhtaç ettiniz. Emekli bayramda ikramiye alsın dedik, ona bile itiraz ettiler. Onlar o paraları alıp sizin gibi İsviçre bankalarına götürmeyecek ki. Esnaf kazanacak, manav kazanacak. Çünkü onlar ceplerini düşünüyor, ben halkı düşünüyorum.

Dedim ki asgari ücret net 1500 yapacağız. Bizi gidip işverenlere şikayet ettiler. Asgari ücret 1300 olacak dediler. Sen 13 yıldır armut mu topluyordun?

Asgari ücretin netini bile benden öğrendiler. Kirasını mı ödesin, çocuğunu okula mı göndersin. Onu bile düşünmüyorlar. Bu kardeşiniz, bu ülkeye huzuru, refahı getirecek. Kamuda çalışan 800 bin taşeron işçi var. Hiçbirinin güvenliği yok. Ömür boyu asgari ücrete mahkum, sendika hakkı da yok. Bu da olmaz dediler, olacak kardeşim olacak. Allah’ın izniyle hepsini yapacağız. Onun iş güvencesi olmayacak mı. Olacak.

Çiftçi, en zor durumda. Ekiyor, karşılığını alamıyor. Perişan oldum diyor. Ne dedik, mazotu 1,5 TL yapacağız.