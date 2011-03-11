Kılıçdaroğlu: Artık hanımlar kocalarına harçlık verecek

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Etimesgut Kent Konseyleri binasında geçtiğimiz günlerde açıkladığı Aile Sigortası projesinin tanıtımını yaptı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in de katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu, “Aile sigortası sayesinde kadınlarımız kocalarına harçlık verecek. Hanım gidecek her ay düzenli olarak bankadan parasını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak, evin beyleri sabah gelecek, tebessüm ederek ‘Hanım ben kahveye gidiyorum, bana bir 10 lira verir misin’ diyecek” şeklinde konuştu.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:











Sizi bölen erkekler



Kılıçdaroğulu kadınlara yönelik konuşmasında şunları söyledi: “Sizi bölüyorlar. Bölenler erkekler, onu da söyleyeyim. ‘Efendim şu bayan başörtülü, efendim bu türbanlı, bunun başı açık, yok bu mantolu, yok bu çarşaflı’ sana ne kardeşim, herkes istediği gibi giyinir. Bakın burada da ne kadar güzel bir tablo var. Birbirimize bir şey mi diyoruz? Bizim derdimiz yoksulluk.





600 liranın altına düşmesin



Kadına ekonomik güvence gelmesi gerektiğin vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu konuda bir proje hazırladık, dedik ki ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir ailenin geliri 600 liranın altına düşmesin. Her aileye 600 lira aylık olarak ödensin’. Kuşkusuz bu rakam büyük bir rakam değil. Ama yaptığımız hesaplar, kitaplar bunun üzerinde bir rakam verilmesine izin vermiyor.”

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından söz alan kadınlardan biri , oğlunun 630 lira ücret almasına karşın 700 lira doğalgaz faturası geldiğini belirterek, “Çocuğum 10 milyon lirayla pazara gitti. Bunu Başbakan duysun. Hiç 10 milyon lirayla kendi hanımı pazara gitti mi acaba?” dedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “10 milyon dediniz de onlar bunu 10 trilyon anlarlar. ‘10 lira’ de ki gerçek rakamı duysunlar” diye konuştu.





Halkın gündemi farklı



Yoksulluğun bitirilmesi için destek isteyen Kılıçdaroğlu, “Biz halkın partisi olma kararındayız. Derdinizi sonuna kadar dinleyeceğiz, ona çözüm üretmeye çalışacağız. Hedefimiz bu. Eğer ‘Yoksulluk bitsin’ diyorsanız, bize destek verin,” dedi. Aile Sigortası projesinin, slayt video yardımıyla yapılan tanıtımından sonra yaptığı konuşmada, “Türkiye ilginç bir ülke, AKP ile daha da ilginç bir hale geldi. AKP’nin gündemi farklı, toplumun gündemi farklı ama bizim gündemimiz halkın sorunları” dedi.





9’uncu sigorta Türkiye’de uygulanmıyor



Aile Sigortası kavramının dünyadaki 9 sigorta dalından biri olduğu ve gelişmiş ülkelerde de uygulandığı bilgisini veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de 8 sigorta dalı uygulanıyor, 9’uncusu uygulanmıyor. Uygulanmayan dal, Aile Sigortası. Biz bunu getireceğiz” diye konuştu.





