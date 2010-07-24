-KILIÇDAROĞLU, ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİNE KATILDI MALATYA (A.A) - 24.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arguvan Türkü Festivali'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, festival alanındaki konuşmasına, sesinin kısıldığını belirterek başladı. Kılıçdaroğlu, ''Sesim biraz kısık. Halkın sorunlarını dile getirirken, aydınlık Türkiye yürüyüşünü başlatırken sesim biraz kısıldı, beni bağışlayın'' dedi. Türkülerin tüm toplumun ortak değeri, dili yaşatan en önemli unsur olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Türkü bazen bizim için bir ibadet, bir güzellik, bir yaşam biçimidir. Bir dönem gördük ki bazı türküler yasaklandı. Niye? Çünkü iktidar türküden korkar. İktidar türküleri yasaklıyorsa bilin ki geleceği karanlıktır. O karanlık günleri türkülerle aştık. Ne demiş Aşık Mahsuni? 'Erim erim eriyesin.' 12 Eylül döneminde bunu yasakladılar. Şimdi Erim mi var, yok? Ama Aşık Mahsuni hala milyonların gönlünde var.'' Türkülerde inançların, felsefenin, güzelliklerin ve insan haklarının bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ne demiş Ozan? Cehennem dediğinin dalı odunu yoktur. Herkes ateşini buradan götürür'' dedi. Türkülerin acıların, sevinçlerin, aşkların, damıtılmış, saf hali olduğunu, bu duyguları yaşayamayanların bu türküleri söyleyemeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, türkü haline gelen duyguların, zamanla herkes tarafından paylaşıldığını ve paylaşıldıkça güzelleştiğini kaydetti. Sabahattin Ali'nin Sinop Cezaevi'nde yazdığı şiirlerden örnekler veren ve bunların bazılarının türkü olarak söylendiğini anlatan Kılıçdaroğlu, o acıları çekmeyenlerin bu duyguları anlayamayacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, halka bir söz verdiğini belirterek, ''Sadece ve sadece onurlu bir şekilde halk için çalışacağız ve bu sözün arkasında her zaman duracağız'' dedi. Çalışmakla yetinmeyip zamanı ve yeri geldiğinde halka hesap da vereceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, halkın yarattığı ranta değil sorunlara talip olduklarını söyledi. Basında Sansürün kaldırılışının 102. yılı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, 2010'un Türkiye'sinde hala medyanın özgür olduğundan söz edilemeyeceğini savundu. Kılıçdaroğlu ''Bize demokrasi dersi verenler, 'demokrasi getiriyoruz' diyenler, hala medya baskı altındaysa basında sansür kalktı diyebilir miyiz? Ama size söz veriyorum halkın iktidarında her şey değişecek. Bizi eleştiren medya bile en özgür dönemini yaşayacak. Sevinçlerin özgürce paylaşıldıkça büyüdüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasını ''Yiğit, dik ve onurlu bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak için türkülerden korkmayacağız, onları baş tacı yapacağız, insan yaşadığı sürece türküler de var olacak. Yaşasın türküler diyoruz, hüznü az sevinci bol olsun diyoruz'' sözleriyle tamamladı. Festival alanındaki çadırları ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na ayrılırken bağlama hediye edildi. Kılıçdaroğlu, festival alanına gelmeden önce iş makinesine binerek Arguvan Kültür Evi'nin temelini attı.