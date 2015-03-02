'Seçimde hedefimiz yüzde 35; demokrasiyle entelektüeller ilgileniyor, vatandaş değil'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimi öncesi son araştırmalarda CHP’nin oy oranının yüzde 29,5 civarında göründüğünü, hedeflerinin ise 34-35 olduğunu söyledi. Reklamcı Ali Taran’la anlaştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, seçim stratejisi için bir ekiple çalışacaklarını, kampanyaya ne zaman başlayacaklarına bu ekibin karar vereceğini ifade etti.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gazeteye yaptığı ziyarette söylediklerini bugünkü (2 Mart 2015) yazısında aktardı.

Ahmet Hakan’ın yazısından bazı bölümler şöyle:

- Seçimde partiniz için nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" diye sorduk... Kılıçdaroğlu, "Araştırmalarda yüzde 29.5 civarında görülüyor. Bizim hedefimiz yüzde 34-35..." diye yanıtladı.

- Ve Kılıçdaroğlu ilk kez "resmen" açıkladı: Ünlü reklamcı Ali Taran'la anlaşmışlar. Ali Taran, "Bana hedeflerinizi anlatın ama birer cümleyi geçmesin" demiş...

-Bir strateji ekibiyle de çalışmaya başlamışlar... Bu seçim için verdikleri stratejik karar şu imiş: "En büyük ağırlığı ekonomik konulara vermek."

-Kılıçdaroğlu şöyle diyor: "Demokrasi, medya özgürlüğü entelektüellerin ilgi alanında, vatandaşın ilgisini çekmiyor.

Biz vaatlerimizi ekonomi alanında yoğunlaştıracağız."

-Kılıçdaroğlu'nun anlattıklarına göre... Seçim kampanyasında partinin ekonomi kurmaylarından Selin Sayek Böke ön plana çıkacak.

İşte Kılıçdaroğlu'nun üzerinde durduğu konular:

-STRATEJİ: Bu seçimlerde ilk kez bir strateji ekibiyle çalışıyoruz. Kampanyamızın ne zaman başlayacağına bu ekip karar verecek. Mart'ın ortasında da başlayabiliriz, Nisan'ın başında da...

-HDP: HDP'nin parlamento dışında kalması büyük adaletsizlik olur. HDP'nin bu konuyu Çözüm Süreci'nin birinci maddesi haline getirmesi gerekirdi. Ama hiç gündeme getirmiyorlar.

-KADINLAR: Bizim evlerinde oturan kadınlarımıza ulaşmamız lazım. Onlara ne getireceğimizi anlatmamız, o duygudaşlığı yakalamamız lazım. Genel Başkan Yardımcımız Selin Hanım'ın televizyonlardaki kadın programlarına çıkmasını istiyoruz. Ekonomide ne getireceğimizi kadınlarımıza anlatmasını arzu ediyoruz.

-BEKAROĞLU: Mehmet Bekaroğlu'nun "sağdan transfer" olarak değerlendirilmesi doğru değil... Mehmet Bekaroğlu aslında solda bir isim.

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