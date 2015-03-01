CHP, 7 Haziran için aday adaylarını belirledi

CHP'de milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuru bugün sona erdi.

Alınan bilgiye göre, milletvekili aday adaylığı için onaylanan resmi başvuru sayısı 2 bini aştı.

Kontenjan adaylığı başvurusunda bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim bölgesi belirtilmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, kontenjandan İstanbul 1. Bölge milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu.

Yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül ile Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş da İstanbul 2. Bölge'den ön seçim adaylığı başvurusu yaptı.

CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, İstanbul 3. Bölge'den, İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay ise İzmir 2. Bölge'den ön seçim adaylığı başvurusunda bulundu.

Parti Meclisi üyesi Şenal Sarıhan da Ankara'dan kontenjan adaylığı için başvurdu.

CHP Merkez Yönetim Kurulunun eski üyelerinden Hakkı Süha Okay Ankara'dan ön seçim, eski devlet bakanlarından Mehmet Sevigen İstanbul 2. Bölge'den ön seçim başvurusunda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul 2. Bölge kontenjan adaylığı için başvuru yaparken, Veli Ağbaba eğilim yoklaması yönteminin uygulanacağı Malatya'dan aday adayı oldu.

Baykal ile Savaş Antalya'dan aday adayı

Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ise Ankara 1. Bölge kontenjan adaylığına başvurdu. Kontenjan adaylığı için başvuran MYK üyelerinden Yakup Akkaya'nın da bölgesi belirtilmedi.

Eski Genel Başkan Deniz Baykal ile Yargıtay Onursal Başsavcısı Vural Savaş, ön seçim yönteminin uygulanacağı Antalya'dan aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Grup Yorum'un eski solistlerinden Hilmi Yarayıcı da kontenjan adaylığı için başvurdu.

CHP'de, 85 seçim çevresinin 55'inde ön seçim kararı alınmıştı. Üyelerin katılımıyla gerçekleştirilecek ön seçim 29 Mart'ta yapılacak.