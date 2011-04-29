T24- Balıkesir'de halka seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde YGS'deki şifre iddiaları vardı. ÖSYM Başkanı Ali Demir'i sert bir dille eleştiren Kılıçdaroğlu, "Ar damarı çatlamış adam istifa eder mi?" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin kentteki mitingi ve milletvekili adaylarının tanıtımı için, bugün, saat 13.50'de özel uçakla Balıkesir Havalimanı'na geldi.

Burada parti il yöneticileri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle parti otobüsüne binerek yakındaki Halalca köyünden geçti.

Alanda güvenlik önlemi için bulunan bir askere asker selamı veren Kılıçdaroğlu, köyde parti otobüsünü durdurup kahvehanede oturan köylülerle sohbet etti.

Köylülerden biri, iktidarın yalan söylediğini, borçlandıklarını, ürünlerinin para etmediğini de dile getirerek şikayetlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Bizde çılgın projeler yok, adam gibi, yere ayağı basan projeler var" dedi.

Kılıçdaroğlu, 1997 yılında şehit düşen Ulaştırma Jandarma Er Serkan Eraydın'ın annesi Emine Aydın'la da bir süre sohbet edip elinden öptü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra mitingin yapılacağı Kuvay-i Milliye Meydanı'na doğru parti otobüsüyle yola çıktı.