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Politika

KILIÇDAROĞLU, ANKARA'YA GİTTİ ŞANLIURFA (A.A)

18 Nisan 2011 00:19

-KILIÇDAROĞLU, ANKARA'YA GİTTİ ŞANLIURFA (A.A) - 17.04.2011 - Gaziantep'ten İstanbul'a gitmek istediği uçağın motoruna kuş girmesi üzerine Şanlıurfa'ya geri dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya hareket etti. Şanlıurfa'daki programının ardından, Onur Air Havayolları'nın saat 17.50'deki seferiyle İstanbul'a gitmek için Gaziantep Havaalanına giden Kılıçdaroğlu, motora kuş girmesi üzerine uçuş iptal edilince Şanlıurfa'ya döndü. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, GAP Havaalanından Türk Hava Yollarının saat 20.55'de havalanan uçağıyla Ankara'ya gitti. Bu arada Kılıçdaroğlu, havaalanında gazetecilerin olayla ilgili sorusu üzerine, gideceği uçaktaki arıza nedeniyle Şanlıurfa'ya döndüklerini belirtti. Eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Denizli'den CHP milletvekili adayı olmasıyla ilgili bir soru üzerine de Kılıçdaroğlu, ''Yorum yapmaya gerek yok. Adayımızdır, inşaallah başarılı olur, parlamentoya girer'' dedi.

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