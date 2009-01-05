Kılıçdaroğlu: Ankara'da suda da soygun var

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu dosyalarını açmayı sürdürüyor. Kılıçdaroğlu doğalgazın ardından su sayaçlarında da Ankara halkının soyulduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, Sanayi Bakanlığı'nın, "ASKİ"nin kartlı su sayacı için abonelerden talep ettiği 670 YTL'nin insan haklarına aykırı olduğu' uyarısında bulunduğunu ortaya çıkardı.



'İnsan haklarına aykırı'



Sanayi Bakanlığı’nın 2007 yılında İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir yazıda “Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından elektronik kartlı su sayaçları için abonelerden 670 YTL talep edilmesi aboneleri mağdur ediyor, insan haklarına aykırı” uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Başkentte “fahiş fiyatlı” doğalgaz sayaçları tartışmasını başlatan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Su sayaçlarında da fahiş fiyat alınıyor. Belediyenin başkentliye getirdiği yükler yasadışı vergi gibi. Sanayi Bakanlığı geç de olsa uyarıda bulunuyor. Rekabet Kurulu, EPDK, İçişleri Bakanlığı ne yapıyor” diye sordu.



Kılıçdaroğlu, başkentteki “fahiş” fiyatlı doğalgaz sayaçlarından sonra su sayaçları ile ilgili bir belgeyi de gündeme getirdi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürü Atilla Şahin imzasıyla 19 Temmuz 2007 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen “ön ödemeli su sayacı” konulu yazıda şu ifadeler yer alıyor:



'Aboneler mağdur ediliyor'



“Bakanlığımızın asli görevleri arasında yer alan tüketicinin hak ve menfaatını korumakla yükümlü olduğu düşünüldüğünde, bazı belediyelerce ön ödemeli elektronik kartlı soğuk su sayacı ile ilgili birtakım uygulamalar başlatılarak tüketicinin mağdur edildiği bakanlığımıza gelen şifai bilgilerden anlaşılmaktadır. Söz konusu uygulamaların en başında, bazı belediyelerce ön ödemeli elektronik kartlı soğuk su sayacının abonelere zorunlu olarak takılması gelmektedir.



Örneğin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir sayaç için abonelerden talep edilen miktar (sökme takma parası dahil) yaklaşık 670 YTL civarındadır. Normalde evlerde kullanılan ve aynı işi gören mekanik soğuk su sayacının 20-30 YTL olduğu dikkate alındığında, bu uygulamayla ön ödemeli elektronik kartlı su sayacının abonelere ne derece büyük bir külfet getirdiği ve abonelerin mağdur edildiği daha da iyi anlaşılmaktadır.



Diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de belirtildiği üzere, suyun insan hayatı için vazgeçilmez bir unsur olduğuna dikkat çekilerek, durum ve şartlar neyi gösterirse göstersin hiçbir surette suyun kesilemeyeceği önemle vurgulanmıştır. Avrupa ülkelerinde de ön ödemeli elektronik kartlı su sayacı bulunmasına rağmen aboneler hiçbir şekilde mecburi uygulamaya tabi tutulmamışlardır. Çünkü ön ödemeli sayaçlarda kontör yüklemesi yapıldığı için yüklenen kontörün bitmesi halinde su otomotik olarak kesilecek ve acil durumlarda kullanılamayacaktır. Bunun sonucunda, insan hayatı ile ilgili birtakım sıkıntıların meydana geleceği aşikârdır. Ayrıca Avrupa Birliği uygulamalarında sayaç daima ürünü pazarlayan kişi ve kuruluşa aittir. Şahıslara ait hiçbir sayaç bulunmamaktadır.”



Kılıçdaroğlu: Tam bir soygun



Kılıçdaroğlu, bu belgeyle ilgili olarak şunları söyledi: “Sanayi Bakanlığı su, doğalgaz sayacı konusunda ölçüyü, standardı belirler. Piyasada kim üretiyorsa tüketici onalardan alır. Ya da belediye toptan ihaleye çıkar, çok daha ucuza alır. Ankara’da ise tam tersine halka fahiş fiyatla sayaç satılıyor. Belediyenin aldığı yasadışı vergi gibi. Sanayi Bakanlığı geç de olsa uyarıda bulunuyor. Rekabet Kurulu nerede? EPDK, 300 dolardan sayaçlar satılırken neredeydi? Vatandaş hem ön ödemeli su sayacı alıyor, bir de üstüne güvence parası alınıyor. Bu konu yargıya da götürüldü ve ASKİ’nin uygulamasıyla ilgili olarak yürütmenin durdurulması kararı verildi. Tam bir soygun. Ankara halkı Gökçek ve ekibi tarafından soyuluyor. Sanayi Bakanlığı geç de olsa bunu gördü. Aynı uyarıyı çok daha önce doğalgaz sayaçları için de yapmaları gerekirdi. Şimdi bu yazıdan sonra İçişleri Bakanlığı ne yaptı öğrenmek istiyoruz.”



"İçki üreten şirketten vergi alınmadı"



CHP'li Kılıçdaroğlu, bir yolsuzluk iddiasında daha bulundu. Maliye Bakanlığı’nın bir yabancı içki firmasına ayrıcalık sağladığını ileri süren Kılıçdaroğlu “AKP, içki üretimi yapan bir şirketten, yasa çıkacak diye özel tüketim vergisi almadı. Firmaya, 3 milyon TL civarında ayrıcalık sağlandı. Bunu inkâr etmeleri halinde belgeyi alınlarına yapıştırırım” dedi. Kılıçdaroğlu, içkilere genelde fahiş oranda vergi getiren hükümetin bu şirketi neden affettiğini açıklamak zorunda olduğunu söyledi. “Bu şirket Mey İçki mi” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Ben yorum yapmıyorum” dedi. Mey İçki ise kendilerinin korunmadığı gibi tam tersine Maliye’nin yerleşmiş uygulamalarını şirketleri aleyhine değiştirdiğini savundu.