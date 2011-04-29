-KILIÇDAROĞLU ANKARA BAŞSAVCISINA SESLENDİ TEKİRDAĞ (A.A) - 29.04.2011 - Şengül Oymak - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ankara Başsavcısına sesleniyorum, soruşturma gizliyse hükümete nasıl bilgi verdin, o şifreli sınavı yapan insana nasıl bilgi verdin?'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da partisince düzenlenen mitingden önce bazı açılış törenlerine katıldı. Gençlik Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nın açılışına katılan Kılıçdaroğlu, öğrencilerin seslendirdiği şarkıları dinledi. Belediye tarafından Muratlı Caddesi üzerine yaptırılan alt ve üst geçitin temel atma töreninde katılan Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Belediye Başkanı Adem Dalgıç'la beraber temele ilk kazmayı vurdu. Daha sonra Cengiz Topel Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, 12 Haziran'da ''Yalanın, talanın sonunun görüneceğini, halkın iktidarının iş başına geleceğini'' söyledi. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları yok edeceğini söyleyerek iktidara geldiğini belirterek, şöyle devam etti: ''(Kul hakkı yemeyiz, yolsuzlukla mücadele edeceğiz, hesap soracağız) dediler. Ama geldiler yolsuzluk batağına gömüldüler. Sayın Başbakan'a Kayseri'de rüşveti toplayan adamın tuttuğu notları gönderdim. Dedik ki Sayın Başbakan, sabah akşam diyorsun ki 'kul hakkı yiyenlere karşıyım.' Gereğini yap, Kayseri'ye 2 müfettiş gönder dedik. Başbakan, 'Fotokopilere de baktım ama altında rüşvet veren insanın imzası yok' diyor. Ben de buradan diyorum ki imza yoksa altına imzayı sen at. Ne farkeder? Yolsuzlukları soruşturmayanın Türkiye'nin kaynaklarını sağlıklı kullanma hakkı yoktur. 'Ben kul hakkı yemiyorum' demeye de hakkı yoktur. O rüşvet toplayan adamın imzası olsaydı, imza var ama adamın parmak izi yok diyecekti. Parmak izi olsaydı, imza ıslak imza diyecekti. Elli dereden su getirecekti. Sen Başbakansın, yolsuzluğun üzerine gideceksin. Biz de 'Helal olsun' diyeceğiz.'' Kılıçdaroğlu, devletin resmi rakamlarına göre bir yılda artan yoksul sayısının 818 bin olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakanın, yoksul sayısının resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu söylediğini kaydetti. ''Bunu itiraf etti. Bunlar yolsuzluğu, yoksulluğu önleyemez. Biz 'Hemen yoksulluğu önleyeceğiz ve aile sigortasını hayata geçireceğiz' dedik. Hiçbir yerde onun yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Sen yedi sülaleni zengin edeceksin, köşeyi döndüreceksin. Vatandaşa gelince kaynak yok diyeceksin. Biz halkın iktidarında halk için kullanacağız'' dedi. -''YGS'DE ŞİFRE'' İDDİALARI- ''YGS'de şifre'' iddialarına da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 bin öğrencinin umutlarının söndürüldüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Adam önce inkar etti, sonra 'sehven oldu', sonra 'şifre var, ne yapalım?' diyor. Bunu söyleyen adamın koltuğunda oturması ahlaki midir? Ona arka çıkıyorlar, 'Sen koltuğunda otur' diyorlar. 1 milyon 700 bin çocuğumuzun ailelerine sesleniyorum, çocuklarımızın geleceğini, umudunu söndüren insanların şifresini bozun. O insanları sandığa gömelim. Sandığa gömelim, mücadelemizi beraber yapalım. Savcılık kararı açıklanmadan gitti savcılıktan bilgi aldı. Ondan sonra da sınav sonuçlarını açıkladı. Yasalara göre soruşturmalar gizlidir ve açıklama yapıyorlar, 'Hepsini öğrendik, kopya çekilmemiş' diyorlar. Nereden öğrendin? Ankara başsavcısına sesleniyorum, soruşturma gizliyse nasıl hükümete bilgi verdin, o şifreli sınavı yapan insana nasıl bilgi verdin? Sen iktidarın borazanlığını mı yapacaksın yoksa bu ülkenin Cumhuriyet Savcılığını mı?''