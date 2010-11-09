-KILIÇDAROĞLU, ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 72. yılı dolayısıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve il başkanlarından oluşan bir heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunan heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, Sayın Genel Başkanım, CHP olarak huzurundayız. Sizin önderliğinizde başlatılan bağımsızlık, demokrasi, çağdaş uygarlık yürüyüşünüzü kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Bu yürüyüşte karşımıza engeller çıkacaktır, bu engelleri de aşma azminde ve gücündeyiz. Bu kararlılıkla eserlerinizin, ilke ve devrimlerinizin savunucusu olan biz Cumhuriyet Halk Partililer size şükranlarımızı, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.'' Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret ederek çelenk koydular ve saygı duruşunda bulundular. Bu arada 10 Kasım nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere sevgi gösterilerinde bulundu. Tören sonrası gazetecilerin gösterilen ilginin nedenini sordukları Genel Sekreter Süheyl Batum, bu ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, vatandaşlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra grup toplantısına katılmak üzere TBMM'ye hareket etti. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve il başkanlarıyla Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Şimşek, ''Her şey iyi olacaktır. Bazı düşmanlar sevinmeyi bekliyor. Ama biz dost güldüreceğiz, düşman ağlatacağız'' dedi. CHP'nin tarikat, cemaat ve biata dayalı bir parti olmadığını, parti disiplini içerisinde herkesin düşüncelerini özgürce dile getirebileceğini belirten Şimşek, ''CHP'nin dili değişirse Türkiye'nin dili değişir'' diye konuştu. Dün de CHP'nin omurgasında siyaset yaptığını, bugün de aynı şekilde siyaset yapmaya devam edeceğini kaydeden Şimşek, Kılıçdaroğlu'nu destekleyip desteklemediğinin sorulması üzerine ise şöyle konuştu: ''Bu güne kadar desteklemediğim yönünde bir açıklamam mı oldu? Veya 'CHP Genel Başkanını destekliyorum' diyenler düne kadar desteklemiyordu da bugün mü destekliyor? Kemal Kılıçdaroğlu çok değerli bir siyaset adamı. Genel Başkan olarak da daha önceden arkadaşım olarak da sonsuz saygı duyuyorum. Bu anlamda hiçbir problem yoktur.''