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Politika

Kılıçdaroğlu ile Çiçek yeni anayasa için 'makûl süreyi' konuştu

Kılıçdaroğlu:Yürütme organının veya siyasal partilerin yetkililerinin yasama organına müdahale etmesinin doğru değil

02 Ocak 2013 14:16

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Yürütme organının veya siyasal partilerin yetkililerinin yasama organına müdahale etmesinin doğru olmadığını ifade ettik” diye konuştu.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meclis Başkanı Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu hakkında geniş bir bilgi verdi. Yapılan çalışmaları ve süreci anlattı. Makul bir süre içinde Türkiye'nin demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşabileceğini ifade etti. Bunları duymaktan memnun olduğumuzu ifade ettik. Anayasa Uzlaşma Komisyonu gerçekten çalışıyor. Bir şeyler üretmeye çalışıyor. Türkiye'nin çağdaş ve uygarlık düzeyini yakalayabilmesi, hukukun üstünlüğünün bu ülkede egemen olması için Anayasa'nın değişmesi lazım. Daha demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya hepimizin ihtiyacı var. Bu bağlamda bir açıklama yaptı. Biz, yürütme organının veya siyasal partilerin yetkililerinin yasama organına müdahale ederek ora için zaman kısıtı getirmesinin doğru olmadığını ifade ettik. Yürütme organının görevi yasama organına müdahale etmek değil tam tersine yasama organının sağlıklı çalışmasına zemin hazırlamasıdır. Bu bağlamdaki düşüncelerimizi ifade ettik. Meclis Başkanı Çiçek'e ise biz makul süreden bahsettik. Hiçbir zaman bir zaman kısıtı getirmedik. Makul süre içinde çalışmaları yapacaklarını ve sonlandıracaklarını ifade ettiler" dedi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi.

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