-KILIÇDAROĞLU: ANALIĞINIZI HOR GÖREN BAŞBAKAN'A GÜVENMEYİN MERSİN (A.A) - 02.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'deki bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum, sizi hor gören 'ananı da al git' diyerek analığınızı hor gören bir Başbakan'a güvenmeyin, onun getirdiği Anayasa değişikliğine 'hayır' deyin'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Mersin Stadyum Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, sözlerine ''Bugün Mersin'de demokrasi şöleni var, Mersin'den güneş doğacak bütün Türkiye'yi aydınlatacak'' diyerek başladı. Ülkede halkın yeniden sesini çıkarması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, AKP'nin, artık halkın ayak seslerini duymaya başladığını, CHP'nin halkın iktidarını, halkın devrimini gerçekleştireceğini kaydetti. Bugün varolan düzenden vatandaşın memnun olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey ve yandaşlarının düzeni, halkın düzeni değildir. Buraya geldim tek umudum sizsiniz yetkiyi verin, haramilerin iktidarını yıkalım'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de Mersin'de yaptığı konuşmasında, kürsü dokunulmazlığı dışında diğer dokunulmazlıkları kaldıracağını söylediğini, dokunulmazlıkları bir ayrıcalık olarak nitelediğini ve buna son vereceklerini anlattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ancak bunu gerçekleştirmediklerini kaydetti. Kılıçdaroğlu, ''Sözünün arkasında durmayan adama ne denir? Sizin insafınıza bırakıyorum. Halkın iktidarında sizin desteğinizle dokunulmazlıkları kaldıracağız. Kimin dosyası varsa, yargıya gidecek. Kimse dokunulmazlık zırhına saklanamayacak'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın Mersin'e yaptığı bir ziyarette kendisine sorunlarını anlatmak isteyen bir çiftçiye ''ananı da al git'' dediğini, kendisinin bugün bu çiftçinin annesini ziyaret ederek, hayır duasını aldığını anlatan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'deki bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum; sizi hor gören 'ananı da al git' diyerek analığınızı hor gören bir Başbakan'a güvenmeyin, onun getirdiği Anayasa değişikliğine 'hayır' deyin. Başbakan kadın erkek eşitliğine inanmıyor, 'hayır' deyin ki kadın erkek eşitliğinin önü açılsın'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, iktidarın Türkiye'de yoksulluğu kurumsallaştırdığını ve siyaset aracı olarak kullandığını ileri sürerek bu düzeni ''ters düz'' edeceklerini, halkın zenginleşmesi için çalışacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, aile sigortası uygulamasını getireceklerini ve emeklilerin milli gelir artışından pay almasını sağlayacaklarını da anlattı. Vatandaşlara ''AKP iktidarında bir yolsuzluk dosyasının sonuçlandığını gördünüz mü?'' diye soran Kılıçdaroğlu, 12 Eylülde sandığa giderken bunu da düşünerek oy kullanmalarını istedi. -İKTİDAR ''EVET'' İÇİN BASKI YAPIYOR- İktidarın topluma ''evet'' yönünde oy kullanmaları için baskı yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Üzerimizdeki korkuyu atacağız, korkunun ecele faydası yok. Yürekli olacağız, özgür olacağız'' diye konuştu. AK Parti'nin ''darbecilerden hesap soracağız'' söyleminin de gerçeği yansıtmadığını savunan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''12 Eylül paşalarından hesap soracağız' diyorlar, eğer yürekleri varsa hesap sorsunlar. Biz Anayasa değişikliği sırasında 'darbe yapanlardan hesap sorulsun' diye madde getirdik. AKP'nin oylarıyla reddedildi. Sen darbecilerden hesap soracaksan, 27 Nisan'da birileri sana muhtıra verdi. Bu muhtırayı verenlere AKP ne yaptı? Altına kurşun geçirmez araba aldı, bir de üstün hizmet madalyası verdi. Bunlar ikiyüzlü.'' Kılıçdaroğlu, iktidarın devlet imkanlarını korku toplumu yaratmak için kullandığını ileri sürerek, bunun faşizm düzeni olduğunu ve bu düzeni yıkacaklarını söyledi. ''Sen yanmazsan, ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa'' diyen Kılıçdaroğlu, toplumun özgürleşmesi için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa, bunu ödemeye hazır olduklarını kaydetti. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Korkmayalım cesur olalım derken, İsmet Paşa'nın da bir lafını unutmamak lazım; namuslularda namussuzlar kadar cesur olmadıkça, karanlıkların aydınlığa çıkma şansı olmadığını unutmayalım. Bir düşüncem, bir hedefim, bir hayalim var; 'Hayır' deyin destek verin, Türkiye'nin önünü açalım, bölünmeyelim bütünleşerek destek verin, özgür Türkiye'yi kuralım.'' -AK PARTİ BEDEL ÖDEMEDİ- 12 Eylül 1980'in topluma çok ağır bedeller ödettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin bu bedeli ödeyenler arasında olmadığını bu yüzden de bu dönemin acılarını sömürmesine izin vermeyeceklerini kaydetti. AK Parti'nin devletin imkanlarını kullanarak 12 Eylülde yapılacak referanduma yönelik kampanya yürüttüğünü de iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Bunu sizin ödediğiniz vergilerle yapıyorlar, sonra adaletten haktan bahsediyorlar. Adaletten kaçanların, adaleti olur mu? AKP adı üzerinde Adaletten Kaçanlar Partisi'' dedi. Anayasa değişiklik paketinin referandumdan geçerek hayata geçmesi halinde ''Ortaya karabasan gibi bir Anayasa'' çıkacağını savunan Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan buna izin vermemelerini istedi. Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında her vatandaşın, ''Bu benim Anayasamdır'' diyebileceği özgürlükçü bir Anayasa yapılacağına da söz verdi.