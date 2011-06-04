Kılıçdaroğlu: Amerika'da Yahudi ödülünü alan nasıl oluyor da kaplan kesiliyor

T24 - CHP Lideri, kendisine destek veren The Economist yazısının ardından aralarında polemik başlayan Başbakan Erdoğan'a yanıt verdi.



'Hedefimiz 1 milyondu, ulaştık' - FOTO GALERİ







İstanbul Kazlıçeşme'deki mitinginde CHP'lilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu saatler önce kendisini suçlayan Başbakan Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, The Economist'te yayınlanan 'CHP'ye oy verin' yazısının ardından İsrail'in olduğunu savunan Erdoğan'ın sözlerini gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Hopa'dan selam getirdim'

Merhaba Türkiye… Size ‘Ağrı’dan, Artvin’den, Hopa’dan selam getirdim… Mitingi düzenleyenler bütün engellemelere rağmen düzenlediler.



'Kemal'in sakinliği Recep'in öfkesini yenecek'

Kemal’in sakinliği, Recep’in öfkesini yenecek. Ne söylerse söylesin benim yüreğimde insan sevgisi var. Ne yaparsa yapsın projelerimizi anlatacağız. Bizim yapmaya çalıştığımız her çabanın içinde emek var. Sabahın 7’sinden gecenin geç saatlerine kadar çalıştık, ürettik, emek harcadık, ondan sonra sizin karşınıza çıktık.



'Dişlerini sökeceğim'

Bugün Adana’da konuşmuş, sözde ben İsrail’i destekliyormuşum. Allah aşkına Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı bu değil miydi? ABD’de büyük Yahudi ödülünü alan bu değil miydi? Şimdi nasıl kaplan kesiliyor. Dişlerini sökeceğim onun hiç merak etmeyin. Bu değil miydi, Irak’ta binlerce Müslüman kadına tecavüz edilirken Amerikan askerlerine başarı dileyen.



'Maskesini indireceğim'

Recep Tayip Erdoğan’ın maskesini indireceğim. Sözde vatansevermiş. Hadi canım sende. Mavi Marmara’yı gönderirken neden izin vermedin milletvekillerinin o gemiye binmesine. Çünkü senin vekilinin canı tatlı. Bize bir şey söyleyemez çünkü bizim geçmişimiz temiz. Bizim temel bir amacımız var. Dünyanın en güzel ülkesinde dostça ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Barışı sağlayacak adres CHP’dir. CHP halkın partisidir.



'Size sözüm var'

Size sözüm var bu ülkede huzur içinde yaşamanın yollarını biliyoruz. Türkiye’nin en iyi kadrolarını CHP’nin çatısı altına aldım. Akşam her evde tencerenin kaynadığı bir Türkiye’yi ayağa kaldıracağım.



'Polisin ailesini de aradım'

Hopa’yı biliyorsunuz. Hopa’yı anlatacağım. Hopa’da olaylar oldu, gazeteciler bana sordu. Ben de ‘’Her siyasal partinin özgürce propaganda yapmasına izin vermek lazım’’ dedim. Hopa’yı savaş alanına döndüren Erdoğan’ın öfkesidir. O kadar öfkeli ki ölen emekli öğretmen için bile adını bilmek istemediğini söyledi. Ölen insanın arkasından söz söylenir mi, sitem edilir mi? İmam bile cemaate ‘nasıl bilirdiniz’ diye sorar. Cemaat ‘iyi bilirdik’ dedi. Olayı duyunca emekli öğretmenin ailesini de otobüsten düşen polisin ailesini de aradım. Yüreğimizdeki insan sevgisine bakın, bir de onların yüreğine bakın. 12 milyon 715 milyon partilimiz var. Onları özgür kılacağız. Aile sigortasını getireceğiz. Hiçbir ailede çocuklar yatağa aç girmeyecek.



'Recep Bey bana yetişemezsin'

Bugün Recep Bey ilginç bir şey daha söylemiş. Demiş ki ‘İntibak yasasını çıkaracağım.’ Ben söylüyorum ya beni takip edecek. Recep Bey sen bana yetişemezsin. Deseniz ki ‘intibak’ ne? Der ki ‘istibdat’. Çünkü o baskıdan anlar. Recep Bey emeklinin halinden anlar mı?



'15 milyarla geçinemiyor, Başbakanken şirket kurdu'

2004’te Recep Bey bir gazeteciye ‘Aldığım emekli aylığı ile geçinemiyorum. O yüzden şirket kurdum.’ Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir Başbakan başbakanlığı sırasında şirket kurdu. 15 milyarla geçinemiyor. Recep Bey taksi, dolmuş, eğitim, uçak, mutfak parası verir mi? Peki o emekli 400-500 lira ile nasıl geçinecek? Recep Bey sen beni daha çok takip edeceksin. Sana doğru yolu göstereceğim, bu ülke nasıl yönetilir göstereceğim Emekliye sözüm var. Milli gelir artışından pay verilmesin diye Recep Bey bir yasa çıkardı. Haberiniz var mı? Recep Bey’e göre emekli ikinci sınıf vatandaş. Ben ne zaman Meclis’te çıkıp ‘Emeklinin durumu kötü’ desem hemen çıkıp milletten kopmuş diyorlar. 2 milyon taşeron işçisi var. Taşeronluk çağdaş köleliktir. Halkın iktidarında size sözümüz var. Taşeronluğu bitireceğiz.



'Kitap mı yazdın, hapise...'

Yan mı baktın hapse, kitap mı yazdın hapse… Buna izin verecek miyiz? Bizim ülke yönetimindeki hedefimiz 1923 ruhunu yakalamaktır. Hedefimiz ‘torba torba kömür, sömür Tayip sömür’ diyorsunuz, işte onu yok etmektir.



'İstanbul'un rant sorunu çözülmüş'

İstanbul 15-20 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetiliyor. İstanbul’un deprem ve trafik sorunu çözüldü mü? Ama İstanbul’un rant sorunu çözülmüş görülüyor. İstanbulluya rantı halkça bölüştüreceğiz.



'Askerlik kısalacak'

Gençler bizim umudumuz. Gençler iyi okumuşsa o ülkenin geleceği parlaktır. Gençlere sözüm var. Askerliği önce 9 aya sonra da 6 aya indireceğiz. Gençlerin yurt, askerlik sorununu çözeceğim. Gençleri 18 yaşında gelince asıyoruz ama üniversite yönetiminde söz hakkı vermiyoruz. Gençler üniversite yönetiminde söz sahibi olacak.



'Yurtdışındaki gazetelere de kızıyor'

Biz özgür medya istiyoruz. Medya Türkiye’de özgür mü? Recep Bey bırakın Türkiye’deki medyayı yurtdışındaki gazetecilere de ateş püskürüyor. Economist demiş ki ‘CHP’ye oy verin.’ Buna da kızıyor. Recep Bey meraklanma CHP’nin oyları yükselişte, senin oyların da düşüşte. Türkiye’ye demokrasi, özgürlük, barış, her eve ekmeği getireceğiz

'Yapamazsam ilk 4 ayda bırakırım'

ASKUR’u (Aile Sigortası Kurumu) kurmazsam, çiftçinin faiz ve elektrik borcunu silmezsem, gençler için bedelli askerlik de gelecek. Durumu iyi olandan para alınacak, durumu ii olmayandan para alınmayacak. Emekliye ilk dört ayda milli gelir artışından pay vermezsem ilk 4 ayda siyaseti de genel başkanlığı da bırakacağım. Benim sözüm sizin Kemal’inizin sözüdür. Bu sözlerden önce CHP’yi 6 ay çalıştırdım, santim santim çalıştık. Verdiğimiz sözleri de yapacağız.



'1 milyon hedefi gerçekleşti'

‘Hedef Kazlıçeşme’de 1 milyon kişi’ demiştiniz ve 1 milyon kişi hedefi gerçekleşti. Emek verenlere gelenlere, dinleyenlere şükranlarımı sunuyorum.



'Uçak parasını vermeye de razıyım'

Bir pankart diyor ki ‘’Taksi paran bizden çık Kemal’in karşısına’… Ben uçak parası vermeye de razıyım gelsin bakalım karşıma. Konuları bilmeyebilir eyvallah. Recep Bey istiyorsan bütün Bakanlar Kurulu’nu al gel, ben tek başıma çıkacağım. Bir ülkenin lideri ana muhalefet partisi ile TV’de tartışmaya gelmiyorsa bu kişiye korkak denir. Korkak insanın ülkeyi yönetmesi beklenir mi? Gelse ben ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. İstediği kadar konuşsun. Benim yüreğim var, ahdım var, güzel Türkiye’yi yaratacağım



'Ben öyle judo kursuna gitmedim'

Eğer cesaretten bahsediyorsa cesur olsun. Gelirsin otururuz, ben öyle judo, ya da karate kursuna girmedim. Gelirsin iki medeni insan gibi tartışırız

Gelmesi için 3 tane şart olması lazım. Geçmişinin temiz olması, kul hakkı yememesi ve mangal gibi yürek lazım.



Gürsel Tekin: Yukarıdan baktım 500 bin kişi var

CHP'nin Kazlıçeşme mitingi öncesi partililerin alana gelişiyle ilgili sıkıntılar yaşandığı iddia edildi. İddiaları CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Erdoğan Toprak dile getirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, Kartal'dan kalkacak teknelere İDO'nun engel çıkardığını, partilileri miting alanına taşıyan otobüslerin de trafik polisleri tarafından keyfi olarak durdurulup, işlem yapıldığını öne sürdü.

Tekin, "Bu kadar basite inmişlerse valinin müdahale etmesi gerekiyor. Bu engellemelere rağmen akın akın gelecekler" şeklinde konuştu. Yine Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak da, "Miting alanına partililerimizin büyük bir bölümünü deniz yoluyla getirmek istedik. Hafta sonu insanlarımıza trafikte rahatsızlık vermek istemedik. Anadolu yakasından buraya geçişte İDO'nun engellemesi var" diye konuştu.



CHP'liler Kazlıçeşme'ye akın etti

CHP'nin İstanbul mitingi için Kazlıçeşme meydanı saatler öncesinden dolmaya başladı. Sıcak havaya rağmen öğle saatlerinden itibaren binlerce kişi Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı'na gelmeye başladı. Mitingin gerçekleştirileceği alan CHP bayraklarıyla süslenirken, aynı yerde Başbakan Erdoğan fotoğrafının bulunduğu Ak Parti reklamlarının yer alması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Ellerinde CHP ve Türk bayrakları ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterlerini taşıyan partiler arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Mitinge ilk gelen gruplar içinde yaşlıların çoğunlukta olması dikkat çekti. Mitinge katılanlar renkli yazıların bulunduğu döviz ve pankartlar taşıdı. "Temeli 1923 olmayanın hedefi 2023 olamaz ", "Hepimiz eşkıyayız", "Ampülleri söndürün" yazılı pankartların yanında miting alanında tartışma yaratacak pankartlar da açıldı.

"İnsanları AKP'li CHP"li, Kürt Türk, Alevi Sünni diye ayırdın. Bölücü Tayyip" yazılı pankart alanın arkasında bazı partililer tarafından açıldı.



Hedef 500 bin

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Tekin, mitinge katılım konusunda “Hedefimiz 500 bin kişi. Şimdi yukarıdan baktım. 500 bine yakın kişi gelmiş. Hiçbir taşımamız yok. CHP, 81 ilde yapmış olduğu mitinglerin hiç birinde taşıma yok. Ancak elbette Trakya ve İzmit'te arkadaşlarımız bu coşkuya katılmak istiyorlarsa gelebilirler ama 100-200 otobüslü bir organizasyon söz konusu değil” dedi.



Çakma Kılıçdaroğlu

CHP'nin Kazlıçeşme mitingine katılan bir isim herkesin dikkatini çekti. Partililer bile onu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Onu Genel Başkan sananlar bile oldu. 63 yaşındaki Gebzeli Nusret Gümüşdal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na olan benzerliliğiyle dikkat çekti. Parti yöneticileri tarafından miting platforumunun arkasına davet edilen Gümüşdal, heyecanla ikizi kadar benzediği Kemal Kılıçdaroğlu'yla tanışmayı bekledi. Kendisine "Çakma Kılıçdaroğlu" diyen Gümüşdal, "Adımı bile unuttum. Belediyeye gidiyorum. 'Buyur başkan' diyorlar. Yolda gören polisler araçlarına alıp, buyurun götürelim' diyor " diyerek, yaşadığı ilginç olayları paylaştı.

Daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen Gümüşdal, bu seçimde oyunun CHP'ye vereceğini de söyledi.



CHP lideri eşiyle geldi

Kılıçdaroğlu miting meydanına eşi Sevil Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi. Halkı selamladı. Sonra da eşiyle birlikte güvercin uçurdu. Daha sonra kürsüye sanatçılar çıktı. Kılıçdaroğlu çifti, Edip Akbayram, Onur Akın, Bendeniz, Belkıs Akkale ve Moğollar’la birlikte elele halkı selamladı.



