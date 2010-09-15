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Politika

KILIÇDAROĞLU ALMANYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A)

15 Eylül 2010 19:18

-KILIÇDAROĞLU ALMANYA'YA GİDECEK ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere 19 Eylül Pazar günü Almanya'ya gidecek. CHP basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 19 Eylül günü Berlin'de Halk Dernekleri Federasyonunu ziyaret edecek ve Almanya Türk Toplumunun düzenlediği yemeğe katılacak.  Kılıçdaroğlu, 20 Eylül Pazartesi günü ise AP Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz ile kahvaltıda bir araya gelecek ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret edecek. Aynı gün bir görüşme gerçekleştirecek olan Kılıçdaroğlu ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel ortak basın toplantısı düzenleyecekler. Kılıçdaroğlu, Friedrick Ebert Vakfı'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılacak.  Ziyaretinin son gününde de Kılıçdaroğlu, Yeşiller Partisi yöneticileri Claudia Roth ile Cem Özdemir ve Sol Parti Genel Başkanı Klaus Ernst ile bir araya gelecek.  Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet 21 Eylül Salı günü temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. 

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