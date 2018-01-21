Kılıçdaroğlu: Almanya'daki sosyal demokrat partilere oy verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Wuppertal kentinde Nazım Hikmet'in doğumunun 116'ncı yıldönümü ve Nebil Özgentürk'ün "56 Yıllık Göçün Öyküsü: Bizim Hikayemiz" adlı belgeselinin galası vesilesiyle düzenlenen etkinlikte Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi.

CHP Köln Derneği ile İstanbul'daki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, "Almanya'da haklarınızı savunan partinin sosyal demokrat partiler ve solcular olduğunu sakın unutmayın" dedi.

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü sosyal demokratların yüreğinde insan sevgisi vardır. İnsan hakları vardır. Adalet vardır. Hak vardır ve hukuk vardır. Geleneğinde ve köklerinde vardır. Burada yaşıyorsunuz, sosyal demokrat partilere oy veriyorsunuz. Ama Türkiye'ye geldiğinizde de yakınlarınıza ve akrabalarınıza söyleyin. Orada da hakkı, hukuku ve adaleti sağlayan partilere oy versinler."

Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da geçen Eylül ayında düzenlenen genel seçimlerden önce Türkiye kökenli vatandaşlara çağrı yaparak "Türkiye'nin düşmanı" olarak tanımladığı Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşiller'e oy vermemelerini istemişti.

Ankara-Berlin ilişkilerinde gerginliğin had safhaya çıktığı bir dönemde açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partileri destekleme" çağrısında bulunup, "(Oyunuzu) orada Müslüman düşmanlığı yapmayan partilere verin" demişti.

SPD'li vekil Yüksel: Son dönemdeki yakınlaşma sevindirici

Wuppertal'daki etkinliğe katılan Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Gülistan Yüksel ise DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, son dönemde yumuşama gözlemlenen Almanya-Türkiye ilişkilerindeki yakınlaşmanın sevindirici olduğunu söyledi.

Yüksel, "Türkiye-Almanya dostluğu uzun yıllara dayanıyor. En son yaşanan olaylar tabii ki biraz arayı bozdu. Ama elimizde olan imkânları kullanıp el birliğiyle Türkiye-Almanya dostluğunu öne sürmek zorundayız. İki sene önceki durumla şu günkü durumu karşılaştırırsanız, bir yakınlaşma var. Bu da tabii Türk kökenli bir vatandaş olarak beni çok sevindiriyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'na ödül

Etkinlik sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Nazım Hikmet Türk Alman Dostluğu Ödülü de verildi. Kılıçdaroğlu'nun "adalet konusundaki çabalarından dolayı" bu ödüle layık görüldüğü açıklandı.

İlk kez verilen ödül, ayrıca Wuppertal Belediye Başkanı Andreas Mucke ile sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli'ye de takdim edildi.

Livaneli ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Artık bu memlekette adalet olsun. Dünyada adalet olsun. Aydınlar, sanatçılar, namuslu yürekler acı çekmesin. Sürgün kapıları kapansın" dedi.

Rutkay Aziz'den "demokrasi, özgürlük ve adalet" eleştirisi

Sunuculuğunu oyuncu Selçuk Yöntem'in yaptığı etkinlikte, 19 Ocak 2007'de uğradığı suikast sonucunda öldürülen gazeteci Hrant Dink de anıldı. Nebil Özgentürk tarafından yönetilen ve salondaki katılımcılara sadece bir bölümü izletilen "göç" belgeselini seslendiren oyuncu Rutkay Aziz ise etkinlikte yaptığı konuşmada Nazım Hikmet'in Moskova'da yaşadığı sürgün hayatına değinerek, "Bizler Moskova'da sürgünde değiliz. Ama büyük gözaltı yaşadığım ülkemde, neredeyse cezaevine dönmüş ülkemde, savaş çığlıklarının, savaş tamtamlarının çaldığı ülkemde bizler de demokrasiye, özgürlüğe, hürriyete, adalete hasret çekiyoruz" dedi.

Aziz, "Bu adalet yürüyüşünde er geç bu hasretin biteceğine inanıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'İstiklal, istikbal ve hürriyet ancak adaletle gerçekleşir.' Bizler de bu adalet yürüyüşünde düşmana inatla, yılmadan, umutsuzluğa kapılmadan, ülkemizi er geç aydınlık yarınlara taşıyacağız" ifadesini kullandı.