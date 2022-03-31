Kılıçdaroğlu: Allah şahittir, bunların 10 katı daha iyi yönetiriz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altı siyasi parti genel başkanıyla ikinci kez bir araya geldiklerini anımsatırken, "Diyorlardı ki ‘bunlar hayatta bir araya gelemez.’ Bir araya geldik. ‘Bunlar mümkün değil anlaşamazlar.’ Anlaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda kamuoyuna deklarasyonu sunduk. Şimdi, ‘Efendim bunlar gelirlerse yönetemezler.’ Allah şahittir, bunların 10 katı çok daha iyi yönetiriz. Bizim boğazımızdan aşağıya haram lokma inmeyecek. Biz beşli çetelere değil, 84 milyona hizmet edeceğiz. Biz esnafa, çiftçiye, alın teri dökene, üretene hizmet edeceğiz. Bizim hizmet edeceğimiz alan Türkiye Cumhuriyeti. Onların hizmet ettiği bir avuç insan" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Millet İttifakı olarak iktidara geldikleri takdirde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Herkesin kazandığı bir ülke, zenginleşen bir ülkedir. Herkesin kaybettiği, bir avuç kişinin kazandığı ülke yoksulluğun büyüdüğü, derin yoksulluğun yaşandığı ülkedir. Biz Türkiye’yi buradan çıkartmak ve sınıf atlatmak istiyoruz. Beş yılda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. Vatandaş şunu söyleyecek, iyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye’yi bunlar yönetiyorlar, iyi ki Türkiye’ye barış, huzur geldi diyecekler" diye konuştu.

ANKA'nın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Güzel başarılara imza attık"

Yerel seçimlerde şunu söylüyorlardı. 'Aman ha, sakın CHP’ye oy vermeyin. Ne olur? CHP’ye oy verirseniz bütün sosyal yardımlar kesilir.’ Hatta İstanbul için, Ankara için söylemişlerdi, ‘CHP’ye oy verirseniz elektrik faturalarını teröristler toplayacak'. Buna benzer aklın mantığın alamadığı dünyanın iftirasıyla karşılaştık. Ama bu ben bu ülkenin insanlarının ferasetine güveniyorum. Onlar doğruyu, yanlışı görüyorlar. Bunu hissediyorlar zaten. Bütün bu olumsuz söylemlere karşı yerel yönetimlerde dostlarımızla beraber güzel başarılara imza attık. Önemli başarılar elde ettik. Belediye başkanlarımızın gösterdiği çabalar, verdikleri mücadeleler, vaat ettiğimiz pek çok hizmeti hayata geçirmeleri, bizim Türkiye’yi çok daha iyi, çok daha kararlı, nitelikli, kucaklayıcıyı yöneteceğimiz konusundaki algıyı gün geçtikçe pekiştiriyor.

Buradan söz veriyorum. Türkiye’nin bütün sorunlarını çözeceğiz. Türkiye’nin var olan sorunlarına, sorunları yaşayanlarla beraber kilitleneceğiz ve beraber çözeceğiz. Türkiye’nin önü aydınlıktır, herkesin bunu bilmesini isterim.

Gittiğim yerlerde söylüyorlar; ‘şuna zam geldi, buna zam geldi, mazot, ilaç, gübre.’ Esnaf da çiftçi de şikâyet ediyor. İşsizler var milyonlarca. Ama diyorum ki biraz sabredin. Nasıl olsa bu sandık gelecek. Bugün olmazsa yarın, yarın olmaz öbür gün, bu ay olmaz iki ay sonra sandık gelecek. Beraber gideceğiz. Bu ülkede hakkı, hukuku, adaleti gerçekleştirmek için sandığa gideceğiz.

"5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz"

Vatandaşlarımdan sadece şunu istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun. Ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkenin işsizlik, zam, pahalılık, kadına şiddet sorunu olmamalı. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli. Bu ülkede esnaf da sanayici de çiftçi de taksici de dolmuşçu da tır şoförü de kazanmalı. Herkesin kazandığı bir ülke, zenginleşen bir ülkedir. Herkesin kaybettiği, ama bir avuç kişinin kazandığı ülke yoksulluğun büyüdüğü, derin yoksulluğun yaşandığı ülkedir. Biz Türkiye’yi buradan çıkartmak ve sınıf atlatmak istiyoruz. Nasıl üç yılda Akhisar’da çok önemli başarılara imza atıldıysa, beş yılda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. Hangi partiden olursa olsun her vatandaş rahat bir nefes alacak. Ve şunu söyleyecek, ‘iyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye’yi bunlar yönetiyorlar, Türkiye’ye huzur ve barış geldi’ diyecekler.

Belediye başkanları arkadaşlarıma dedim ki hiçbir ayrım yapmayacaksınız, bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Eğer bir pozitif ayrımcılık yapmak istiyorsanız fakir mahallelerden başlayacaksınız. O mahallelere yıllardır gitmediği hizmeti götüreceksiniz. Kadın kollarında çalışan arkadaşlarıma söyledim, fakir mahallelere gideceksiniz. İhtiyaçları varsa karşılayacaksınız. Süt dağıtımını hemen hemen bütün belediyelerimiz bir şekliyle yapıyor. Kim kazanıyor, süt üreticisi kazanıyor, belediye başkanı kazanıyor, yoksul ailelere süt giriyor, çocuklar kazanıyor. Bu işin kaybedeni yok. Bu işte herkes kazanıyor. Biz bunu büyütmek istiyoruz. Türkiye’nin bütün coğrafyasında bunu yapmak istiyoruz.

Çiftçinin tamamına iki yıl içinde ücretsiz elektrik

Şanlıurfa’ya gittim, çiftçiler elektrikten şikâyet ediyorlar. Doğru dürüst ürünlerini satamıyorlar ama cezalar, yüksek faizler, faturalar… Onlara şunu söyledim, Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, Şanlıurfa’daki bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz, dedim. Herkes önce bir düşündü, acaba bu doğru mu, diye. Biz bunu yapacağız, dedim. Diyarbakır’a gittim, aynı şeyi söyledim. Bize dediler ki ‘siz yapamazsınız, yapın elinizden tutan mı var’ diye. 2 milyon 300 bin dekar taşlık arazi var Şanlıurfa’da. Burası güneş tarlaları olduğunda sadece Şanlıurfa’daki çiftçi kardeşlerimize değil önce altı ilimize, daha sonra bütün illerimizdeki çiftçilerimize elektriği ücretsiz vereceğiz.

Elin oğlu yapıyor da sen niye yapamıyorsun. Yine çağrı mı yapıyorum, öyle beşli çeteye verdiği avantajları da istemiyorum. Normal bir sanayiciye hangi teşvikleri vermişlerse aynı teşvikleri versinler bütün Türkiye’ye güneş santralleri kuracağız, çiftçinin tamamına en geç iki yıl içerisinde elektriği ücretsiz vereceğiz. Çağrımı yapıyorum.

"Onların hizmet ettiği bir avuç insan"

Altı sayın liderle ile bir araya geldik. Diyorlardı ki, ‘bunlar hayatta bir araya gelemez.’ Bir araya geldik. ‘Bunlar mümkün değil anlaşamazlar.’ Anlaştık. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda kamuoyuna deklarasyonu sunduk. Şimdi, ‘Efendim bunlar gelirlerse yönetemezler.’ Allah şahittir, bunların 10 katı çok daha iyi yönetiriz. Bizim boğazımızdan aşağıya haram lokma inmeyecek. Biz ‘beşli çetelere’ hizmet etmeyeceğiz, 84 milyona hizmet edeceğiz. Biz esnafa, çiftçiye, alın teri dökene, üretene hizmet edeceğiz. Bizim hizmet edeceğimiz alan Türkiye Cumhuriyeti. Onların hizmet ettiği bir avuç insan. Aramızda dağlar, siyah ile beyaz kadar fark var. Biz bunları yapacağız. Her evde, huzur olacak. Kadına yönelik şiddeti engelleyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni en geç bir hafta içinde yürürlüğe koyacağız.

"Vergilerin hesabını vereceğiz"

Milletimize yaptığımız her işin hesabını vereceğiz. 84 milyon vergi öder. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Altına bez alırsınız, mama alırsınız, su içirirsiniz. Elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit vergi; musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödüyorsunuz. Biz vatandaştan toplanan vergilerin nerelere harcandığının hesabını vereceğiz.”

9 projenin açılışını yaptı

Toplu açılış töreniyle, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Boyalılar Güneş Enerji Santrali, Hanpaşa Güneş Enerji Santrali, Efendi Mahallesi Kreşi, Hürriyet Mahallesi Kreşi, Sokak Hayvanları Doğal Yaşam, Alanı, Kadın ve Aile Danışma Merkezi, Akhisar Belediyesi Aşevi ve Akhisar Belediyesi Bisiklet ve Trafik Eğitim Parkı hizmete girdi.