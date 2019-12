-KILIÇDAROĞLU: ALİ DEMİR KOLTUĞA DEMİR ATMIŞ MALATYA (A.A) - 05.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YGS'de şifre iddialarıyla ilgili, ''Ali Demir, koltuğa demiri atmış, arkasında Recep Tayyip Erdoğan. 'Sen devam et' diyor. İnsaf, insaf. Bir kız çocuğumuz bu yüzden intihar etti, günahı onların boynuna. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bari bu adam istifa etsin'' dedi. Kılıçdaroğlu, Malatya Yeni Belediye Binası yanındaki meydanda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, asıl mesleğinin hesap uzmanlığı olduğunu vurgulayarak, Aile Sigortası Projesini nasıl yaptıklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Aileleri bulduk, Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna inanmadık. 12 milyon 715 bin kişiden daha fazla yoksul var. Yeşil kartlıları, kömür dağıtılan aileleri çıkardık, hesabı yaptık. Yoksul ailede kadının banka hesabına en az 600 lira yatırırsak bizim 7 milyar lira ek paraya ihtiyacımız var. 7 milyar lira bütün kamu harcamalarının yüzde 1.7'si, yani 100 liradan 1 lira yoksul aileye aktarıyorsun adam dönüp sana diyor ki, 'kaynağı nereden bulacaksın?' 100 liradan 1 lirayı yoksul kesime aktarmak için kaynak sormak ayıp değil midir? Kaldı ki biz kaynağı buluyoruz, kaynağı biliyoruz. Hortumu kestin mi bu memlekette herkesin güllük gülistanlık yaşayacağını da biliyoruz. Hortumlar nereye bağlı? AKP Genel Merkezine bağlı, bakın onlara, hepsi köşeyi döndü onların.'' Meydandakilere, ''Malatya'da işsizlik var mı'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Ne diyor Başbakan? 'Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir kural mı var?' Senin çocuğun için yok da gariban Mehmet efendinin çocuğu için var'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin sadece kendisi için değil, bütün Ortadoğu'yu besleyecek meraları, yaylası bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir hükümet tarafından kurbanlık koyun ithal edildiğini söyledi. Yaptığı bir mitingde meydandaki bir afişte, ''Mazot bitti beygire kaldık, hayvancılık öldü Angusa kaldık'' yazdığını anımsatan Kılıçdaroğlu, herkesin karnının doymasının temelinin çalışmak ve üretmek olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrası, İzmir İktisat Kongresi'nde ''Bir ülkenin bağımsızlığı savaş meydanlarında kazanılan zaferlerle olmuyor, o zaferleri ekonomik zaferlerle perçinlediğiniz zaman o ülkenin bağımsızlığı gerçekten sağlanmış olur'' dediğini hatırlatarak, kendilerinin de bunu savunduğunu belirtti. -''DAHA GÜÇLÜ, DAHA DİNAMİK BİR ORDU OLACAK''- Gençlere yönelik projelerini de anlatan Kılıçdaroğlu, askerliği 15 aydan 9 aya, kademeli olarak da 6 aya indireceklerini belirtti. Bu projeyi açıkladıklarında, ''Memleketi kim savunacak'' diye itirazlar yapıldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Senin çocuğun 21 gün Burdur'da, valinin gözetiminde askerlik yaparken, 21 gün, aklına 'memleketi kim savunacak' diye gelmedi. Şimdi vatandaşın oğlu gidecek askere, 15 ay uzun, 9 ay askerlik yeter; 'efendim memleketi kim savunacak?' Buradan sesleniyorum, Malatya meydanından sesleniyorum, sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen hiç meraklanma, biz bu ülkede ulusal bağımsızlık savaşını nasıl verdiysek bu memleketi de öyle savunacağız. Sadece bunu mu yapacağız? Hayır. Üniversite öğrencileri üniversiteye devam ettikleri zaman, arzu etmeleri durumunda yaz tatillerinde askerlik yapacaklar ve üniversite bittiği zaman askerlikleri de bitecek. Biz ordumuzu severiz, orduya saygı gösteririz, peygamber ocağıdır, deriz ama ülkenin gerçeklerini de bileceğiz, ülkenin gerçeklerini gözardı etmeyeceğiz. Şunu yapacağız; ordu daha güçlü, daha dinamik bir ordu olacak, daha küçük bir ordu olacak, vurduğunu devirecek, düşman varsa vurduğunu devirecek ama demokrasilerde ordu kışlasında olacak.'' Meydanda toplanan kalabalığa ''Emeklilerin durumu iyi mi'' diye soran Kılıçdaroğlu, iktidarlarında intibak yasasını çıkaracaklarını, emeklilerin milli gelir artışından pay almalarını sağlayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, meydandaki bir afişe atıfta bulunarak, iktidarlarında bütün kararları halkın çıkarları için alacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeni bir sürece girdiğini belirterek, geçmişte hangi partiye oy verirse versin vatandaşların oyunu beklediğini dile getirdi. -''BİR SINAVI YAPAMAYAN ÜLKEYİ YÖNETEMEZ''- Meydanda, ''Şifre yaz Tayyip'e gönder, cevaplar cebine gelsin'' yazılı pankart olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''1 milyon 700 bin çocuğun annesine sesleniyorum; sizin çocukların hakkı yenmiştir, oyunuzu AKP'ye vermeyin'' dedi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Önce dediler ki, 'efendim hiçbir şey yok', arkadan dediler ki, 'efendim sehven olmuş', arkadan dediler ki 'evet, şifre var.' Şimdi ne diyorlar? 'Efendim şifre var ama kopya çeken yok.' Kopya çeken yoksa bu şifre niye var? Niye getirdiniz şifreyi? 1 milyon 700 bin çocuğun umuduyla oynamak günah değil mi? O annelere yazık değil mi? Bir de onun başına birisini getirmişler. Ali Demir, koltuğa demiri atmış, arkasında Recep Tayyip Erdoğan, 'sen devam et' diyor. İnsaf, insaf. Bir kız çocuğumuz bu yüzden intihar etti, günahı onların boynuna. Böyle bir anlayış olabilir mi? Bari bu adam istifa etsin... 'Hayır onunla yola devam edeceğiz' diyor. Devam et, devam et bakalım. 1 milyon 700 bin aile eğer AKP'ye oy verirse kendi çocuğuna haksızlık etmiş olur. Bir öğrenci 'puanım yanlış hesaplanmış' diye itiraz etti. Baktılar ki yanlış hesaplanmış. Çocuğun puanı 120'den 400 küsüre çıktı. Kim bilir kaç çocuğun durumu böyle. Siz buna sınav mı diyorsunuz Allah aşkına. Bir sınavı yapamayan ülkeyi yönetemez. Bir sınavı yapamayan bu ülkede iktidar olmamalıdır, olmayacaktır.'' -TELEVİZYON ÇAĞRISI- ''İki-üç gündür sayın Başbakan benim SSK Genel Müdürlük yaptığım dönemi eleştiriyor. Eleştirebilir, saygı duyarım'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Buradan, Malatya'dan kendisine çağrı yapıyorum; sayın Başbakan kendine güveniyorsan, devletin arşivleri sende, bürokratlar, müfettişler senin emrinde, sen benim dönemimi sorgulamak, eleştirmek istiyorsan başım üstüne. Senin istediğin televizyon kanalında, senin istediğin gazetecilerle bir araya gelelim, SSK ile ilgili bana soru sor, sana cevabını vereyim. Recep Tayyip Erdoğan, onun istediği televizyon kanalında onun istediği gazetecilerle benim karşıma çıkabilir mi? Ben de biliyorum çıkamaz. Çünkü çıkması için önce temiz olması lazım, mangal gibi yürek olması lazım. Öyle kalkacaksın kötüleyeceksin. Ben milletvekili seçildiğim gün bütün malvarlığımı internete verdim. Yedi sülalemi araştırdılar, SSK'da da 10 yıllık dönemi didik didik ettiler 'bir şey bulabilir miyiz' diye. Kendi müfettişleri rapor verdi, 'hiçbir şey yok' diye. Veremezler, çünkü biz kul hakkı yemekten korkarız. Biz kul hakkı yemeyiz. Bizim verilmeyecek hesabımız çok şükür yoktur...'' -SORULARI YANITLADI- Kılıçdaroğlu, Malatya'dan ayrılmadan önce Konak beldesinde de bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ''Siirt'teki konuşmanızda 'statükocunun Allahı Ankara'da' demiştiniz. Başbakan Erdoğan buna tepki gösterdi. Hatta istifa ve özür istedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz'' sorusu üzerine, ''Halk kültürünü öğrensin. Halktan kopuk olan adam, halkın kültürünü bilmeyen adam buna tepki gösterecektir. Siyasette din kullanılmaz, ayıptır, günahtır. Dini siyasette kullanmak ayıptır, günahtır. Başbakan'ın da yaptığı odur'' diye konuştu. Kastamonu'daki saldırıya ilişkin tepkisinin de sorulduğu Kılıçdaroğlu, terör nereden ve kimden gelirse gelsin toplumsal refleksin ortak gösterilmesi ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, ''Terörü şiddetle lanetlemeliyiz. Terörden bu memleket çok çekti. Genç çocuklarımız, fidan gibi çocuklarımız yaşamlarını yitirdiler. O nedenle teröre karşı ortak bir tavır sergilemek zorundayız'' dedi.