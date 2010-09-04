Kılıçdaroğlu: Aldıkları hediyeleri açıklasınlar...

T24 - Kılıçdaroğlu, referandumda evet oyu kullanılması çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu yetkililerinin hükümetin hediyeleri karşılığı bu açıklamaları yaptığını iddia etti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kral FM’den sonra akşam saatlerinde de CNN Türk’te canlı yayına katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşması sırasında şok bir iddiada bulundu. Önceki gün “Anayasa değişikliği Türkiye’nin ve halkının refah seviyesinin artmasına yardımcı olacak” diyen Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Ria Oomen Ruijen ile Temmuz ayında “Evet” oyu kullanılması çağrısı yapan AB Komisyonu Sözcüsü Ferran Tarradellas Espuny’nin bu açıklamaları hükümetten aldıkları “hediyeler” karşılığında bu açıklamaları yaptıklarını iddia etti. Kılıçdaroğlu “AB yetkilileri, Türkiye’ye ne zaman geldiler? Geldiklerinde kimlerle görüştüler? Altlarına limuzinleri kim verdi? Nereleri gezdiler? Kapalıçarşı’ya götürülüp ne hediyeler aldılar? Bunlar araştırılsın” dedi. Bu durumun Avrupa Birliği’nin etik kuralllarına aykırı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu “Bunu AB büyükelçilerine de şikayet ettim. Brüksel’e gittiğimde de durumu gündeme getireceğim” açıklamasında bulundu.



