Kılıçdaroğlu, Akşener ve Mansur Yavaş'la görüşecek

CNN TÜRK'te yayınlanan 'Gece Görüşü' programında Hürriyet Ankara temsilcisi Hande Fırat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile daha sonra ise Mansur Yavaş ile görüşeceğini duyurdu.

Fırat, Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi için "CHP'li üst düzey isimlerden aldığımız bilgileye göre bu görüşme cumartesi günü yapılacak. Meral Akşener'in CHP Genel Merkezi'ne gideceği yönünde bir bilgi var" ifadesini kullandı

Ayrıca Fırat, Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiğini, ikilinin görüşmesinin Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden önce gerçekleşebileceğini de söyledi.

Mansur Yavaş, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti’nin ittifakı olursa ortak aday olacağını açıklamıştı.

"Süreç uzadı, sonuca gitmek gerekiyor"

Mansur Yavaş ile iletişim kurduğunu söyleyen gazeteci Gürkan Hacır, Yavaş'ın şu ifadeleri söylediğini aktardı:

"Benim bugünkü açıklamam net. Anketi yaptırıp bir an önce sonuca gitmek gerekiyor. Yoksa yıpranma devam edecek, partiler ve aday yönünden."