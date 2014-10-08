Kılıçdaroğlu AKP'ye yüklendi: Ülkeyi kan gölüne çevirmek üzereler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, IŞİD'in Kobanê'ye saldırısını protesto için yurt genelinde yapılan eylemlerde ölen ve yaralananların olduğunu hatırlatarak, "Şimdi bir bataktalar ve bataktan çıkmaya çalışıyorlar. AKP ülkeyi kan gölüne çevirmek üzere. Ülkeyi yönetemiyorlar" diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, Manisa Salihli ilçesinde çiftçilerin sorunlarını duyurmak için 'Üzüm mitingi' yapıldı. Kent Meydanı'ndaki mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Mitinge katılmak üzere Salihli'ye gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , 'Başbakan Kemal' sloganları ile çıktığı seçim otobüsünün üzerinden yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Türkiye'yi görüyorsunuz. Kaç vatandaşımız öldürüldü. Geriye dönüyoruz. Sıkıyönetimler başladı. Yine iç kavgalar başladı. Ben sordum siz de sorun. Tüm vatandaşlarım kendisine sorsunlar. 12 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? 12 yıldır vatandaş onlara iktidar verdi. 'Huzur istiyorum, barış istiyorum, kardeşlik istiyorum. Bu ülkede herkesin karnı doysun istiyorum' dedi. Geldiler kendi ceplerini doldurdular. Vatandaşa değil yandaşa hizmet ettiler."

'IŞİD'e, El Kaide'ye silah verme dedik'

Kemal Kılıçdaroğlu, ülkede yaşanan gerginliğe de değinerek, AK Parti'nin ülkeyi kan gölüne çevirmek üzere olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



"Herkes büyük bir şüpheyle 'Türkiye nereye gidecek' diye bakıyor. 50 kez bu hükümete dedik ki 'dış politikanı düzelt. Eğer düzeltmezsen Ortadoğu bataklığına sürüklersin' dedik. Biz yönümüzü uygarlığa batıya çevirmişiz. 'Ortadoğu bataklığına askerimizi göndermeyelim. Asker giderse o bataklıktan çıkamaz' dedik. Bunu söyledik defalarca söyledik ama bizi dinlemediler. Atatürk'ün ilkeleri yakılıyor. Türk bayrağı indiriliyor. Bir toplumun ortak değerleri vardır. Görüşü inancı ne olursa olsun ortak değerlerimize bağlıyız. Çağdaş uygarlığa bağlıyız. Şimdi hükümete soruyorum 'ne yapıyorsun sen? Bir şey yaptığı yok.



Ortadoğu'ya gittin, IŞİD'in eline silah verdin, El Kaide'ye silah gönderdin. 'Gönderme' dedik. 'Ben göndermiyorum' dedi. TIR'lar yakalandı Adana'da. Mahkeme görülüyor ama haber verme yasağı getirdiler. Şimdi bir bataktalar ve bataktan çıkmaya çalışıyorlar. Tüm vatandaşlarıma sağduyu çağrısı yapıyoruz. İyi insanlarımız var. Bizim ülkemizde hep beraber güzel bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Provokasyonlara gelmeyelim. AKP ülkeyi kan gölüne çevirmek üzere. Ülkeyi yönetemiyorlar. Kendisi sorun olan bir hükümet ülkenin sorunlarını çözemez. Onların tek düşündüğü var cepleri yandaşları emin olun ülkeyi düşünmüyorlar. Yoksa ülke bu hale mi gelir? Kardeş kavgası mı olurdu?"

'CHP iktidarında komşularla kavga olmayacak'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, miting alanını dolduran kalabalıktan CHP'ye güvenmesini isteyerek, şu vaatlerde bulundu:

"Bu partiye sonuna kadar güvenin. Bu parti Türkiye'nin geleceğidir. Alın terine değer verir, çiftçi dostudur. Yandaşa değil vatandaşa çalışır. Bu partiye güvenin. Bu partinin iktidar olduğu ülkede kardeş kavgası olmayacaktır CHP iktidarında asla ve asla hiçbir komşumuzla kavga olmayacaktır. Bu partinin ruhunda yurtta barış dünyada barış vardır.



76 milyon metrekarede yaşayan yurttaşı kardeş kılacaktır. Bu partinin iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Atanamayan öğretmen kavramı olmayacaktır. İşsizlik olmayacaktır. Biz böyle bir mücadelenin içindeyiz. Gün geldi siyah ve beyaz bellidir artık. Değişim zamanı. Barışın zamanı. Huzurun kardeşliği zamanı. O zaman gelin hep beraber kararımızı verelim. Hukuk kuralları içinde yeniden inşa edelim, yeniden huzurlu Türkiye'yi kuralım.



Ben tarlada evde bereket olsun istiyorum. Salihli'deyim sizinle beraberim. Son derece mutluyum. Bakınız Soma'yı unutmadık ve unutturmayacağız. Eskiden tarımcıydık tarım öldü şimdi yeraltında çalışıyoruz. Toprak bu kadar önemlidir. Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz milleti doyuruyorsunuz. Her sorunu çözebileceğiniz alan üretimdir. Güzel Türkiye'yi işsizliği bitirerek yeniden inşa edeceğiz. Sizden şunu istiyorum. Benim anlatmam yetmiyor siz de anlatın. Güzel Türkiye için hep beraber yola çıkacağız."