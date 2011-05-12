-KILIÇDAROĞLU: AKP'NİN HORTUMLARINI KESECEĞİM KONYA (A.A) - 12.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin projelerini açıkladığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "parayı nereden bulacaksın" diye sorduğunu belirterek, "AKP'nin Genel Merkezi'ne bağlanan hortumları keseceğim, o paraları yoksula vereceğim" dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Konya Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara seslendi. Konya'nın göç vermesi nedeniyle 2 milletvekilinin azaldığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Konya'nın bereketli toprakları, çalışkan insanı, güneşi, suyu, besicisi, çiftçisi yok mu? Konya niye göç verir? Nüfusu iki milletvekili niye azalır? Sandığa giderken bunu düşünmeniz lazım. Eğer nüfus azalıyorsa, çiftçiler büyük kentlerin varoşlarında ekmek peşinde koşuyorlarsa demek ki sorun var demektir" diye konuştu. Hem Konya'nın hem Türkiye'nin sorunlarını çözmek için yola çıktıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bunların ustalıkla falan ilgilisi yok. Usta olan bir adamın ülkesinde, usta olan bir başbakanın iktidarında 2.5 aylık bebek açlıktan ölür mü? Usta olduklarını söylüyorlar. 4 çocuğuna sabah kahvaltısı veremedim diye intihar eden anne olur mu? Usta olduğunu söylüyorlar, ustalık dönemlerinde çöpten kağıt toplayan çocuk kamyonun altında kaldı, hayatını kaybetti. Böyle ustalarla bizim işimiz yok. Usta diyorlar, Türkiye Avrupa'da rüşvette birinci lige çıktı. Avrupa birincisi, rüşvette, yolsuzlukta Avrupa birincisi... Nasıl oluyor bu? Böyle usta istemiyoruz, böyle çırak da istemiyoruz. Bizim istediğimiz halkına hizmet eden, zulmeden değil. Hizmet eden sultan gibi, firavun gibi değil. Hizmet eden ve kul hakkı yemeyen insan istiyoruz biz. Kul hakkı yemeyecek. Biz sadece kul hakkı yiyenlerle mücadele etmeyeceğiz, onlardan hesap da soracağız." -"USTALIKLARI SAHTE"- Konya'da arazi, tarla, çalışkan insan olduğunu; ancak su bulunmadığını belirten Kılıçdaroğlu, hükümetin 120 milyon dolar harcayarak Konya'nın su sorununu halledebileceğini ifade etti. Hükümetin, kullanmadığı doğal gazın bedeli olarak İran'a 2 milyar 600 milyon dolar ödediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Konya'ya 120 milyon doları çok görürken bu olur mu? Bu, sahte usta işi. Bunların ustalıkları da sahte. Konyalıya ne söylüyorsun, İran'a ne ödüyorsun? Bunların hesabını vermek zorundadır? Bu para niye buraya gidiyor?" dedi. -"YOKSULLUĞU YÖNETİYORLAR"- Türkiye'de, Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre 12 milyon 715 bin yoksul bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bunların ustalık dönemi, 12 milyon 715 bin yoksulumuz oldu. 12 milyon 715 bin yoksulu olan Türkiye'yi yönetenler, 'biz ustayız' diyorlar. Yoksulluğu yönetiyorlar, yoksulun yoksulluğunu teşhir ediyorlar" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, yoksulluğu bu ülkede tarihe gömeceklerini, aile sigortasıyla her evde tencerenin kaynayacağını belirterek, şöyle devam etti: "Bize 'bu parayı nereden bulacaksın' diye seslendi. Konya'dan söylüyorum; kullanmadığın doğal gazın bedeli olarak 2 milyar 600 milyon dolar öderken, kaynağı sormuyorsun. Sen 7 göbeğini, bütün yandaşlarını zengin ederken kaynağı sormuyorsun. Ama bu ülkede bir çocuğumuz yatağa aç girmesin, evlerde huzur olsun, yoksulluğu bitirelim dediğimiz zaman 'parayı nereden bulacaksın' diyorsun. Bu ülke zengin, bu ülkede kaynak, imkan var. 'Aile sigortası ile yoksul ailelere her ay 600 lira ödeyeceğiz' dediğimiz zaman Sayın Erdoğan, 'O kayıtlı yoksul, bir de kayıt dışı yoksul var. Onun hesabını bilmiyorsun' dedi. Ben hesabımı biliyorum. Çünkü ben hesap uzmanıyım. Hesap uzmanlığı kolay bir iş değil, onu bilmek lazım. 'Parayı nereden bulacaksın' diyor. AKP'nin Genel Merkezi'ne bağlanan hortumları keseceğim, o paraları yoksula vereceğim."