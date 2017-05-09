Kılıçdaroğlu: AKP'nin derin devleti referandumun tartışılmasını istemiyor; hedefleri 'hayır'ı bölmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’ye bir oyun oynandığını ve bunun amacının 'Hayır' blokunun omurgası olan CHP üzerinden bloku parçalamak olduğunu savundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay çağrısıyla yükselen, eski CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke "sine-i millet" vurgusu yaparak partideki görevlerinden istifa etmesiyle tırmanan CHP içindeki tartışmalı süreç ile ilgili olarak "Bu halk oylaması meşru değil, gayri meşru bir sürecin içine evirildi. Şimdi, iktidar çevreleri AKP’nin derin devleti dahil, AKP devleti bu olayın tartışılmasını istemiyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, partisinin belediye başkanları toplantısına katılan Kılıçdaroğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya biliyor"

"Toplumun en az yüzde 50’si hayır dedi. Olayın meşru olmadığını artık bütün dünya biliyor, sadece biz değil. Bütün uluslararası raporlara bu halk oylamasının meşru olmadığı yansıdı. Bu tartışmaları gündemden düşürüp başka bir tartışmayı başlatmak istiyorlar. Bu bağlamda hedefledikleri şu; biz, resmi rakamlara göre en az yüzde 49 olan bloğu nasıl dağıtırız. Bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor CHP. O zaman gelin CHP’yi tartışalım.

"Oyun oynanıyor"

"Bir oyun oynanıyor, gayri meşru bir alan unutturulmak isteniyor. Hayır oyu kullanan bütün partiler, bütün sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşlarının, vatandaşların AKP’ye oy verip demokrasiden yana hayır oyu kullanan bütün vatandaşların bu birlikteliği korumak için özen göstermesi gerekiyor. Ben bu konuda söz veriyorum, bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla gelmesi için mücadeleyi başlatacağız ve hiç kimse unutmasın mücadele asıl şimdi başlıyor.