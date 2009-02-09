Kılıçdaroğlu: AKP'li belediye bir İzmit sattı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’un son 15 yıldır hiçbir sorunun çözülmediğini belirterek, yönetime geldiklerinde kentin Milano gibi bir vizyona sahip olacağını söyledi. İstanbul’un Ankara’dan yönetildiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Başbakan artık İstanbul’u kaybedeceğinin telaşında” dedi.



Dedeman Oteli’ndeki sohbet toplantısında İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte İnternet medyasının temsilcileriyle buluşan Kemal Kılıçdaroğlu, kentin sorunlarının çözümüne yönelik projelerini anlattı.



‘İzmit kadar bir bölge sattılar’



AKP’li belediyenin görevde olduğu sürece 163 bin hektarlık alanın, bir başka deyişle yaklaşık İzmit kadar bir bölgenin satıldığına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, elde edilen gelirin buhar olduğunu söyledi. İstanbul’un rantının İstanbullulara dağıtılması anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’un bütçesi 10 milyar dolar. Bu tutara arazi satışlarından elde edilen gelirler dahil değil. Bu kadar büyük bir bütçeye rağmen İstanbul’un hiçbir sorunu çözülmedi. Bütçenin 500-600 milyon dolarlık kısmıyla bile metro çok daha hızlı büyür. Ayrıca yap-işlet-devret modeliyle bu büyümeyi artırmak mümkün. İstanbul gibi büyük bir kente yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı bir çok konsorsiyum var.”



Kılıçdaroğlu’nun projeleri



İstanbul’un esas ihtiyacının sosyal projeler olduğuna da değinen Kılıçdaroğlu, farklı dünyalarda yaşayan insanların kaynaştırılması gerektiğini vurguladı. Her hanede bir sigortalı çalışan olacak vaadini yineleyen Kılıçdaroğlu diğer projelerini de şöyle sıraladı:



“Yoksul ailelere para yardımı yapacağız. Bu yardımı kadınların banka hesabına yatıracağız. Ayrıca Kardeş Aile projesiyle maddi durumu iyi olan ailelerin yoksul ailelere yardımcı olması için aracı olacağız. 5 yıl için sokakta yaşayan kimse kalmayacak.”



“Babam bile usulsüzlük, yolsuzluk yapsa affetmem” diyen Kılıçdaroğlu, ekibinde yer alan tüm ilçe belediye başkanlarının kendi prensiplerinin dışına çıkamayacağını söyledi.



İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de AKP’nin büyük bir oy kaybında olduğunu belirterek, “Yaptırdığımız anketlere göre, 29 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir ile birlikte 22 ilçede daha kazanacağız” dedi.

