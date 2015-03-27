Kılıçdaroğlu: AKP varlığını orduya borçludur

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci yazar Ahmet Altan'ın 'Türkiye’deki en tehlikeli şey gerçekleşiyor. Erdoğan’la ordu anlaşıyor. Bugün Ak Parti ile beraber hareket eden tek bir kurum var o da ordu' sözlerine, "AKP kendi varlığını orduya borçludur. Niye orduyla içli dışlı olmasın ki. Onların sırtı sıvazlandı, onlar iktidara hazırlandı ve bugünkü tablo çıktı ortaya. Bence Sayın Altan’ın gözlemi son derece doğru bir gözlem. Gayet rahat, içli dışlı bu işler gidiyor zaten" diyerek destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D’de yayınlanan '5N 1K' programında, Ahmet Altan’ın katıldığı bir televizyon programında “Bugün Ak Parti ile beraber hareket eden tek bir kurum var o da ordu” dediğinin belirtilerek, görüşünün sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Ordunun yaptığı darbelerden en büyük zararı gören biziz. Genel başkanlarımız tutuklandı, mal varlıklarımıza el kondu, ama biz geçmişe dönük hesaplaşmayı hiçbir zaman düşünmedik. Geçmişin hatalarını iyi bilip, geleceğe dönük yol çizmemiz gerekiyor. Ordunun siyasete girmesi kadar yanlış bir şey asla olamaz. En ağır sonuçları zaten bugün yaşıyoruz. AKP kendi varlığını orduya borçludur. Niye orduyla içli dışlı olmasın ki. 12 Eyül öncesinde ülkücüler öldürüldü, devrimciler öldürüldü, hapislere atıldı, idamlar gerçekleşti. Erdoğan gibilere bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı, onların sırtı sıvazlandı, onlar iktidara hazırlandı ve bugünkü tablo çıktı ortaya. Bence Sayın Altan’ın gözlemi son derece doğru bir gözlem. Gayet rahat, içli dışlı bu işler gidiyor zaten. Ordu siyasi otoritenin emrinde olmalı, bu demokrasinin kuralıdır ama her ordunun kendi kültürü, moral değerleri vardır. Siyaset kurumu buralara müdahale ederse bu doğru değil, biz buna karşı çıkarız. Nitekim Ergenekon’da karşı çıktık.”

“Emeklilere iki maaş ikramiye taahhüdüne yapılan eleştirilerin” sorulduğu Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Davutoğlu hayatında hiç bütçe yaptı mı, vergi topladı mı, bütçe dengeleriyle ilgili oturup ‘ya şunu bir tartışalım’ dedi mi? Emin olun hiç dememiştir. Ben bütçe nasıl yapılır, vergi nasıl toplanır, kaynaklar nerelerdedir, gayet iyi bilirim. Kendilerine kaçak saray yaptılar, niye emekliye vermiyorlar? Uçak aldılar, niye emekliye vermiyorlar? Örtülü ödenekteki harcamalara bakın, astronomik rakamlara çıktı, niye emekliye vermiyorlar? Üstelik o paranın kaynağını da açıklamıyorlar. Türkiye aslında bizim düşündüğümüzden çok daha zengin bir ülke.”

Kılıçdaroğlu, emeklilere ikramiyeyi devlet bütçesinden ödeyeceklerini belirterek, “İki maaş, bakın biz ‘üç maaş’ da diyebilirdik ama demedik. Neden? Çünkü üç dersek ödeyemezdik, gerçekçi olmamız lazım” diye konuştu. “Emeklilere öyle bir kazık attılar ki, diyelim ekonomi yüzde 8 büyüdü, büyümeden emekliye pay vermiyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, “refahtan, emekliye pay verilmez” diye yasa çıkarıldığını, bunun 12 yıldır devam ettiğini ileri sürdü.

“Üreten Türkiye” vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, emekliye verilen ikramiyeyle esnafın, sanayicinin de kazanacağını söyledi.

'YÖK kaldırılacak'

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtuluşunun temel yolunun eğitim olduğunu belirterek, YÖK’ün kaldırılmasının, üniversitelerin bilimsel, idari, mali özerkliğe kavuşturulmasının, üniversitelerde bilgi üretimine özel bir önem verilmesinin, eğitim sisteminin bir yılı okul öncesi olmak üzere 13 yıl yapılmasının önemine işaret etti.

'Bu yatırımlara dokunmayacağız'

Türkiye’nin temel problemlerinden birinin yolsuzluk olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk üç ayında siyasi ahlak yasasını hayata geçireceklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, iktidar olmaları durumunda devam eden üçüncü havalimanı, yeni köprü gibi büyük yatırımlardan vazgeçme gibi bir düşüncesinin olmadığını kaydetti. Kemal Kılıçdaroğlu, “Yatırımlar var, önemli yatırımlar var GAP, DOKAP gibi, bunları sürdürmek zorundayız. Kanal İstanbul tamamen hayali bir proje gerçekleşme imkanı yok. Üçüncü havalimanına karşı değiliz, dördüncüye ihtiyaç varsa o da yapılmalı. Ama kalkınmayı ve büyümeyi doğayı tahrip ederek yapamazsınız, bunlar doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.

'Koalisyon hükümetleri kötü değil'

“İzmir’de ön seçimlere giriyorsunuz, birinci olacağınıza emin misiniz” sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, “Birinci olma şansım yok, çünkü birinciliği bir kadına vereceğiz. Ankara, İstanbul, İzmir’de liste başlarına kadın adayları kontenjan koyacağız” dedi. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine koalisyon hükümetlerinin kötü olduğu yorumlarına inanmadığını söyledi.

'13 yaşında çocuğa bana hakaretten dava açılmış, vazgeçirttim'

Sosyal medyanın önemine değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dava ettiğiniz oluyor mu” sorusuna, “Zaman zaman hakaret olursa dava açılıyor. Salı günü 13 yaşında bir çocuk bana hakaret etmiş sosyal medyada. Dava açılmış ve mahkum olacak, ben avukatlara ‘aman davamızdan vazgeçelim, 13 yaşındaki bir çocuğu mahkum ettirmek doğru değil’ diye dilekçe verdim, davadan vazgeçildi” açıklamasını yaptı.