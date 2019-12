-KILIÇDAROĞLU: AKP, RANTINI DÜŞÜNEN BİR PARTİ IĞDIR (A.A) - 24.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Iğdır'da tehditle oy istediğini ileri sürerek, ''Eğer bir Başbakan bir ülkenin, bir kentin yurttaşlarını tehdit ederek oy istiyorsa o Başbakanı defterden silmek zorundayız'' dedi. Seçim çalışmaları kapsamında miting yapmak üzere helikopterle Ardahan'dan Iğdır'a gelen Kılıçdaroğlu'nu Şehir Stadı'nda Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel, CHP Iğdır milletvekili adayları ve parti yöneticileri karşıladı. Şehir Stadı'ndan partiye ait otobüsle mitingin yapılacağı Belediye Meydanına gelen Kılıçdaroğlu, yolda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Belediye meydanında toplanan kalabalığa hitap eden Kılıçdaroğlu, Iğdır'a daha önce bürokrat olarak geldiğini ve sınırın diğer tarafına, Nahçıvan'a geçtiğini belirterek orada yaşayan insanların akrabalarının Türkiye'de, burada yaşayan insanların akrabalarının da Nahçıvan'da bulunduğunu anımsattı ve Nahçıvan sınır kapısının açılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu, miting meydanına gelirken yolda kahvehanede oturduğunu ve vatandaşların kendisine ''Sayın Erdoğan buraya geldi, bizi tehdit etti. 'AKP'ye oy vermezseniz sınırı açmayız' dedi'' diye şikayette bulunduğunu belirterek, ''Eğer bir Başbakan bir ülkenin, bir kentin yurttaşlarını tehdit ederek oy istiyorsa, o Başbakanı defterden silmek zorundayız. Allah aşkına; tehdit ne zamandan beri başladı. Vatandaş sandığa gider istediği gibi oyunu kullanır, kullandığı oya da hepimiz saygı duyarız. Demokrasi var diyoruz, özgürlük var diyoruz. Bizim kafamızdaki özgürlük ve demokrasi farklı, onun kafasındaki özgürlük ve demokrasi farklı'' diye konuştu. Iğdır'ı ve Iğdırlıları sevdiğini, halkı sevdiğini ve halka hizmet etmek istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, Iğdır'ın olağanüstü güzel bir coğrafyası, iklimi olduğunu, yaylaları, meraları, bereketli güneşi, yağmuru, nehiri, suları bulunduğunu ifade ederek, meydanda bulunanlara,''Bir soru size: Bu kadar güzelliklerin içinde niçin yurtdışından canlı hayvan ithal ederiz? Niçin yurtdışından et ithal ederiz? Burada yok mu, üretilemiyor mu?'' sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, 1 yılda Hükümetin yurtdışından ithal edilen tarım ve hayvan ürünlerine ödediği paranın 20 milyar dolar olduğunu iddia ederek, ''20 milyar doları yabancı ülkelerin çiftçisine öderiz, üreticisine öderiz. Bizim vatandaşa gelince para yok deriz. Niye para yok? 20 milyar doların 5 milyar dolarını bizim üreticimize öde, değil Türkiye'yi, bütün Orta Doğu'yu besler'' dedi. -''MUTLAKA AKP'Yİ İNDİRECEĞİZ''- Konuşmasına meydanda bulunan bir dövizi okuyarak devam eden Kılıçdaroğlu, ''Iğdır'da, Hakkari'de, İzmir'de, Diyarbakır'da, Çankırı'da, Çorum'da, Yozgat'ta, Trabzon'da her yerde dallarını silkeleyin. Mutlaka AKP'yi indireceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi ve özgürlüğü getireceğiz'' ifadelerini kullandı. AK Parti hükümetinin, bereketli olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Bereketli bir iktidar olsaydı 12 milyon 715 bin yoksulumuz olmazdı. Bereketli bir iktidar olsaydı çocuklar yatağa aç girmezdi. 4 çocuktan birisi yatağa aç giriyor. Böyle bir iktidar olabilir mi?'' diye konuştu. AK Parti'nin ''rant partisi'' olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Halk partisi değil, halkını düşünen bir parti değil, rantını düşünen bir parti. Ama size sözüm var. Bunların maskelerini indirmek benim boynumun borcu, maskelerini indireceğim, gerçek yüzünü göreceksiniz. Her söylediğim doğrudur, ne söylüyorsam doğrudur. Ona da itiraf ettireceğim. 'Bakanlarım yalan söylemiyor' diyordu, 'bakanlarım yolsuzluk yapmıyor' diyordu. Kendisi çıktı kürsüye ve 'Benim bakanlarımdan bazıları niye girmedi milletvekili listesine biliyor musunuz? Yolsuzluk yaptıkları için' dedi. Ben, bakanların isimlerini saydım, 'sizi yolsuzlukla suçladı çıkın konuşun...' Konuştular mı? Niye konuşmuyorlar. Birisi beni yolsuzlukla suçlayacak ve ben sesimi çıkarmayacağım. Sukut ikrardır. Sesini çıkarmıyorsun, kabulleniyorsun.'' Türkiye'ye barışı getireceğini ve kardeş kavgasını bitireceğini belirten Kılıçdaroğlu, bu ülkede barışın, huzurun ve istikrarın yolunun herkesin karnının doymasından geçtiğini söyledi. -''NİYE MAKARNA, KÖMÜR VERİYORLAR BİLİYOR MUSUNUZ?''- Aile sigortasını getireceklerini ve geliri asgari ücretin altında olan her hanede kadının banka hesabına en az 600 lira para yatıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, seçimlerde bu sözü verdiklerini ve bu sözü yerine getireceklerini söyledi. ''Niye para vermiyorsun, adam gibi para ver gitsin vatandaş alışverişini kendisi yapsın'' diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: ''Niye makarna, kömür veriyorlar biliyor musunuz? Orada da vurgun yapıyorlar. Kömürde yaptıkları vurgun 1 milyar lirayı aşkındır ve o dosya Ankara Cumhuriyet Savcılığının önünde beklemektedir. Biz buna son diyoruz. Parayı vereceğiz, kimsenin tüketimine müdahale etmeyeceğiz. O aile huzur içinde gidecek alış verişini yapacak. O bize oy versin, vermesin ayrı bir şey ama bu ülkede yoksulluğu tarihe gömmek Kemal kardeşinizin görevi olacak.'' Esnafın durumunun da iyi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, çiftçiye, emekliye, memura, işçiye para verilmemesi durumunda esnaftan kimsenin alış veriş yapmayacağını, aile sigortasının en çok esnafın işine yarayacağını çünkü, vatandaşın doğrudan esnaftan alış veriş yapabileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, miting alanında bulunan 'LYS yolda, şifre nerede?'', ''Ali Demir'e selam, şifreye devam'', ''YGS'de şifre hayaldi, gerçek oldu'' yazılı pankartları tek tek okuyarak, 1 milyon 700 bin gencin umuduyla, geleceğiyle oynayan bir hükümetin iyi bir yönetim sergilemesinin mümkün olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de milyonlarca yoksul, milyonlarca işsiz bulunduğunu ifade ederek, ''Bu tabloyu değiştirmek, yeni ve güzel bir Türkiye'yi ayağa kaldırmak bizim görevimizdir. Biz bunu yapacağız. Size sözüm var. O sınavı yapan beceriksizlerden hesabını soracağım. 1 milyon 700 bin çocuğun annesine sesleniyorum: Sizin çocuklarınızın geleceğini karartan, hayalini yok eden bu iktidara oy vermeyin'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra helikopterle Ağrı'ya hareket etti.