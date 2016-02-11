Kılıçdaroğlu: AKP, PYD'yi Ankara'da ağırlayarak teröre açıkça yardım ve yataklık yapmıştır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “AKP, PYD’Yi Ankara’da ağırlayarak terör örgütüne açıkça yardım ve yataklık yapmıştır” dedi. Kılıçdaroğlu, “Bütün Cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum. İstiyorlarsa delil, bütün delilleri önlerine koymaya hazırız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Onkolojisi Bölümü'nde tedavi gören ve 'lenfoma' teşhisi konulan 7 yaşındaki Barış Akyürek'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin PYD konusunda yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya destek veriyorsa biz onu PKK'nın bir unsuru olarak görürüz. İster meşru, gayri meşru bir organ olsun. Benim merak ettiğim şu 'ey Amerika' diye bağıran sayın Cumhurbaşkanı, Amerika dönüp size şunu sorsa 'Ey Recep Tayyip Erdoğan sen PYD'nin liderini Ankara'ya davet ettin kırmızı halı serdin. Sen onun terör örgütünün bir üyesi olduğunu bilmiyor muydun? Terör örgütü ise, senin onun tutuklaman, gözaltına alman yargının önüne çıkarman gerekmiyor muydu?' AKP'nin yöneticileri, iktidar sahipleri terör örgütüne açıkça yardım ve yataklık yapmışlardır. Bütün Cumhuriyet savcılarını da göreve davet ediyorum. İstiyorlarsa delil, bütün delilleri önlerine koymaya hazırız" dedi.

“İnsanda biraz ahlak, dürüstlük olur”

Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin de soruları yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "CHP ülkeyi yönetmiyor siz yönetiyorsunuz. Neden, hangi gerekçe ile bizi suçluyorsunuz? Bugün 2 gazetemize daha saldırı yapıldı. Emin olun üzgünüm. Neden 2 gazeteye daha saldırı yapılsın? Bir an önce faillerinin bulunmasını yargıya teslim edilmesini istiyoruz şimdi ben bunu istiyorum diye yarın diyecekler ki bu gazetelere saldırının sorumlusu da CHP'dir. Ya insaf, insaf insanda biraz ahlak, dürüstlük olur" diye konuştu.

“Erdoğan'ın ağzına Atatürk yakışmıyor”

Kılıçdaroğlu, "Atatürk fotoğrafına gelince Erdoğan'ın ağzına Atatürk yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Hukukun üstünlüğüne inanan partiyiz. Neyin ne olduğunu merak ediyorsan gelir beni ziyaret edersin sana bütün ayrıntıları anlatırım. Onun konuşmaya hiç hakkı da yoktur yetkisi de yoktur" ifadesini kullandı.