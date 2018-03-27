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Politika

Kılıçdaroğlu, AKP-MHP ittifakının oy oranını açıkladı

"Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler"

27 Mart 2018 11:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında AKP-MHP ittifakının oy oranını açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız yeter ki hata yapmayalım" dedi. 

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre Kılıçdaroğlu,  “Anketler önünüzde. Baraj ittifakı yüzde 43.5’i gösteriyor. Bu seçimi biz kazanacağız yeter ki hata yapmayalım. Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarında yapılan değişikliklerde Meclis’te uzlaşma aranması gerekirdi. Ama AKP Anayasa, iç tüzük ve seçim kanunlarıyla ilgili bugüne kadar bizimle uzlaşma aramadı. Torba kanunda, uluslararası anlaşmalarda uzlaşma arıyorlar" ifadesini kullandı.

"Bizden anlayış beklemesinler, bizimle müzakere etmeleri gereken yerde etmediler" diyen Kılıçdaroğlu, "Onlara seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemenin bir bedeli olduğunu hatırlatın. Bundan sonra bu tavırlarından dolayı uzlaşma yok. Bu üç ana meselede kiminle uzlaştılarsa onunla çıkarsınlar kanunları. CHP’nin önerilerini sunun, olumlu katkı yapın ama uzlaşma olmayacak. Siz de en sert muhalefeti yapacaksınız. Süre sorunu iktidarın sorunudur" diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: 

"Seçim güvenliğiyle ilgili tartışmalar, bizi umutsuzluğa sürüklemedi. Tam tersine partililerimizi kamçıladı. AKP kendi silahıyla vuruluyor. Onlar seçim güvenliğini ihlal ederek fayda ummuşlardı ama düzenlemeye kendi tabanlarından dahi tepki var. Seçim güvenliği tartışmaları nedeniyle Genel Merkez'e birçok telefon geliyor. Arayan vatandaşlar ‘Gerekirse oyumu Erzurum’da, Diyarbakır’da kullanırım. Bize de görev verin. Türkiye’nin öbür ucuna gider sandıklara sahip çıkarım’ diyorlar.” 

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