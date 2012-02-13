Kılıçdaroğlu: AKP kurumları şeffaflaştırmalıdır

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AKP, yargıda, emniyette, MİT'te kadrolaşmak yerine bu kurumları demokratikleştirmeli ve şeffaflaştırmalıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''AKP, yargıda, emniyette, MİT'te kadrolaşmak yerine bu kurumları demokratikleştirmeli ve şeffaflaştırmalıdır. Bugün insanlar artık şu soruyu sormaktadırlar: Hangi emniyete, hangi medyaya, hangi yargıya ve hangi devlete güveneceğiz? Bütün bu güven bunalımının sorumlusu AKP'dir. Bize düşen görev iktidara gelmek için aralıksız çalışmak ve ülkeyi yeniden inşa etmektir.''