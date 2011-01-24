Kılıçdaroğlu: AKP Hizbullah'la işbirliği yaptı

T24 - CHP lideri Kılıçdaroğlu tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı, AKP'nin seçimlerde Hizbullah'la işbirliği yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bunu bölgede herkes biliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'ye giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, AKP ile Hizbullah'ın seçimlerde işbirliği yaptığını iddia etti.

Hizbullahçıların tahliye sonrası ortadan kaybolmasının işbirliği iddiasının en somut belirtisi olduğunu söyleyen CHP lideri, "İmzaya gelmeyen kişiler takip edilmedi, kaçtılar. Başbakan hesap vermeli. Başbakan, İçişleri Bakanı’na bunu sormuyorsa işbirliğinin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'na İstanbul Taksim'de dün gerçekleşen ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının katıldığı yürüyüş de soruldu.

CHP lideri'nin yorumu şöyleydi: ''Futbola siyaseti katmak doğru değil ama Sayın Başbakan bu konuda bir adım attı, tepkiyi gördü. Bütün taraftarlar birleştiler, ortak tepki gösterdiler.

Bana göre demokrasinin güzel örneklerinden biri. Bu tepkiden her siyasetçinin örnek alması gerekir.''



