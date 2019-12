-KILIÇDAROĞLU: AKP BEREKETSİZ BİR İKTİDARDIR ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''AKP, bereketsiz bir iktidardır. Kendini, yandaşını, cebini düşünen bir iktidardır. Halkı düşünmez'' dedi. Kılıçdaroğlu, Tandoğan Meydanı'nda partisi tarafından düzenlenen mitingde konuştu. Miting öncesi yaşanan yoğun yağışa değinerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin kendi mitinglerinde şemsiye, yağmurluk dağıttığını, valilerin plakalarını kapadığını, yandaş iş yerlerinin çalışanları miting alanına getirdiğini ve devlet mitingi yaptığını ancak kendilerinin halkın mitingini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Batum'dan Hopa'ya geçtiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey, 'Hopa'ya eşkıya indi' dedi. Hopa'ya gittim eşkıyaları göreyim diye bir baktım hepsi güzel insanlar, hepsi yiğit insanlar, hepsi yurtsever, hepsi barışçı, hepsi özgürlüğü seven insanlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz, hiç kimseyi dışlamıyoruz, her yurttaşı başımızın üstünde taşıyoruz'' diye konuştu. Ankara'nın Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği önemli bir şehir olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, ''Çocukluğumuzda 'Ankara, Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara' diye şarkı söylerdik. O güzel Ankara'yı yaptılar mı? 17 yıldır metroyu bitiremediler, şimdi de Ulaştırma Bakanlığına verdiler, onlar yapacak'' dedi. Ulus'tan Kızılay'a kadar Ankara'nın kan kaybettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, esnafın, KOBİ'lerin kendisine güvenmesini istedi. Kılıçdaroğlu, Ankara'yı yolsuzluklardan arındırarak onurlu bir devletin onurlu bir başkenti yapacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Bütün CHP'li belediyeleri toplasanız bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi etmez'' şeklindeki sözlerini anımsatarak, ''Allah için doğruyu söylemiş. Ben Kayseri Belediyesinde çalışan birisinin rüşvet topladığını, topladığı defteri kendi el yazısı ile kimden ne kadar rüşvet toplamış gönderdim Başbakan'a. Erdoğan baktı ve cevap verdi, 'Rüşvet defterini aldım, altında rüşvet toplayanın imzası yok' diyor. Adım gibi eminim imzası olsa diyecek vallahi 'Parmak izi yok'. Parmak izi olsa 'imza sahte' diyecek. Siz hiç bu kadar açık yolsuzluğa kılıf arayan bir başka ülkenin başbakanını gördünüz mü?'' diye sordu. Kılıçdaroğlu, ''Bütün CHP'li belediyeler toplasak onların yaptığını zaten yapamayız. Çünkü o işi yapabilmek için insanın ar damarının çatlaması lazım, tıpkı (ÖSYM Başkanı) Ali Demir gibi'' diye konuştu. ''12 Haziran'da ampulü söndüreceğiz'' diye konuşan Kılıçdaroğlu, ''Recep Bey'in ezberini, kimyasını ben bozdum, ağzını o bozdu. Şifresini çözdüm, şimdi itirafa başladı'' dedi. Kılıçdaroğlu, kadınlara seçme ve seçilme hakkını CHP'nin getirdiğini, Aile Sigortası ile çocukların okullara aç gitmeyeceğini belirterek ''(Cepçi Recep değil, halkçı Kemal'i istiyoruz) diyorlar, eyvallah'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin üniversite sınavlarında ''şifre'' ile çocukların geleceği ile oynadığını savunarak, ailelerden sandık başında AK Parti'ye ''ders vermelerini'' istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasete ''çocuğuna gemicik vaat ederek'' girdiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, kendisinin ise halkın çocuğuna gelecek vadettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, ''Sadece ve sadece halka hizmet edeceğim, halk zenginleşecek, benim için yandaş yok sadece ve sadece vatandaş var'' dedi. ''Yeni CHP özgürlüklerin, demokrasinin, gelişmenin, alın terinin, emekçilerin, halkın adresidir'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Vur vur inlesin, Tayyip dinlesin'' diye bağıran kalabalığa, ''Korkak adamdan fayda gelmez ama halkın sesini dinleteceğim ona'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerini ''Hiç kimse düşüncelerinden dolayı yargılanmayacak, hele hele basılmamış kitap toplatılmayacak, sabahın köründe evinizi polis basmayacak'' diye tamamladı. -MİTİNGDEN NOTLAR- Daha önce 18.00'de başlaması planlanan miting, yoğun sağanak yağış ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Denizli'den gelişinin gecikmesi sebebiyle 1.5 saat geç başladı. Bu süre boyunca meydanda bekleyen vatandaşlar yağmurda sırılsıklam ıslandı. Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu'na Güneydoğu gazileri adına, bir gazi, Türk Bayrağı hediye etti. Kılıçdaroğlu da gaziye Türk Bayrağı rozeti taktı. Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından beyaz güvercinler uçurdu.